Murió un reconocido mecánico de Bandera tras un violento choque contra una columna

La víctima fue identificada como Roberto Farías, de 58 años, quien falleció mientras era trasladado de urgencia hacia Añatuya. Su acompañante también sufrió lesiones y debió ser rescatado por Bomberos Voluntarios.

Hoy 00:10

Un hombre de 58 años, identificado como Roberto Farías, murió este martes tras protagonizar un violento accidente de tránsito en la ciudad de Bandera, departamento Belgrano. El automóvil en el que circulaba, un Renault Clio blanco, impactó contra una columna en la intersección de calle Lavalle y avenida San Martín.

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Según la información preliminar, Farías, reconocido mecánico de la ciudad, habría salido a probar el vehículo cuando, por causas que todavía se investigan, se produjo el siniestro. El impacto provocó importantes daños en los sectores frontal y lateral del automóvil, y ambos ocupantes sufrieron lesiones.

Tras el choque, se desplegó un operativo de asistencia en el lugar. Bomberos Voluntarios intervinieron para rescatar al acompañante, quien había quedado atrapado dentro del habitáculo. Debido a la gravedad de su estado, Farías fue trasladado de urgencia hacia un centro de salud de mayor complejidad, pero falleció antes de llegar a la ciudad de Añatuya.

Entre las hipótesis preliminares, se investiga si el vehículo habría perdido el control tras rozar con otro rodado en la intersección. Sin embargo, esta circunstancia deberá ser esclarecida mediante las pericias correspondientes.

En el lugar intervino personal de la Comisaría Comunitaria N.º 21 de Bandera, mientras que la Fiscalía de turno ordenó realizar pericias para establecer las causas del accidente y determinar si hubo participación de terceros. La investigación continúa para reconstruir las circunstancias en las que se produjo el choque.