Convocan a emprendedores y feriantes para participar de la 2° Feria de Vinilos de Santiago del Estero

El encuentro se realizará el domingo 8 de noviembre en TibiDabo Café Bar, con música en vivo, puestos de venta, canje y trueque. La convocatoria está abierta a emprendedores y feriantes de distintos rubros.

Hoy 09:32

Santiago del Estero se prepara para la segunda edición de la Feria de Vinilos 2026, una propuesta cultural y comercial que reunirá a aficionados de la música, coleccionistas, emprendedores y feriantes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La actividad se realizará el domingo 8 de noviembre, de 17 a 00, en TibiDabo Café Bar, ubicado en avenida Roca 988. Durante la jornada habrá música en vivo a cargo de DJ y artistas invitados, además de puestos destinados a la venta, el canje y el trueque de distintos productos.

La propuesta también contará con las delicias gastronómicas de la casa, en un espacio pensado para compartir la pasión por la música y el coleccionismo.

Convocatoria abierta a emprendedores

Los organizadores convocan a emprendedores y feriantes interesados en instalar un puesto o stand durante el evento. La invitación está dirigida a quienes comercialicen vinilos, CD, cassettes, equipos vintage, instrumentos musicales, antigüedades, objetos de memorabilia, indumentaria, revistas, cómics y libros, entre otros artículos relacionados.

Quienes deseen participar podrán reservar su stand por WhatsApp al 3855759301. Desde la organización informaron que los cupos son limitados.