BTS hizo historia en Argentina: una multitud vibró con su primer show en La Plata

La banda surcoreana debutó este miércoles ante miles de fanáticos que colmaron el Estadio Único Diego Armando Maradona. Con una imponente puesta en escena, sus grandes éxitos y un particular saludo al público argentino, el grupo desató la euforia de las ARMY.

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BTS vivió una noche histórica en Argentina. La reconocida banda surcoreana de K-pop realizó este miércoles 21 de octubre su primer concierto en el país y desató una verdadera revolución entre los miles de fanáticos que colmaron el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, en el inicio de una serie de tres presentaciones con entradas agotadas.

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Después de años de espera, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook finalmente se encontraron con el público argentino, que desde las primeras horas de la jornada había comenzado a concentrarse en las inmediaciones del estadio.

El espectáculo comenzó puntualmente a las 20, cuando los primeros acordes de “Hooligan” provocaron una explosión de gritos y emoción entre los asistentes. Miles de teléfonos se levantaron para registrar el momento que los seguidores de la banda habían esperado durante tanto tiempo.

El show continuó con canciones como “Aliens” y “Run BTS”, acompañadas por una impactante producción audiovisual, coreografías y un escenario central de 360 grados, diseñado para ofrecer una experiencia inmersiva.

“Hoy la vamos a romper”: el guiño de BTS que enloqueció a sus fanáticos argentinos

Uno de los momentos más especiales de la primera presentación llegó cuando los integrantes de BTS decidieron dirigirse al público en español y sorprendieron con una expresión muy argentina.

“Siento que hoy la vamos a romper”, expresó uno de los músicos, provocando una inmediata ovación en el estadio.

El gesto generó una reacción eufórica entre los presentes, que respondieron con gritos y aplausos. La interacción se convirtió en uno de los momentos más comentados del comienzo del recital.

La conexión entre los artistas y sus seguidores fue una de las protagonistas de la noche. Desde las tribunas y el campo, las ARMY argentinas acompañaron cada canción, mientras las luces y los efectos visuales transformaban el estadio en un escenario de celebración.

Un debut esperado durante años

La primera visita de BTS a Argentina forma parte de su gira mundial BTS World Tour 'ARIRANG', que marca el regreso de los siete integrantes a los grandes escenarios internacionales después de una etapa dedicada a proyectos individuales y al cumplimiento del servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

El espectáculo combina canciones de su nuevo álbum ARIRANG con algunos de los temas más reconocidos de su trayectoria, en una producción que recorre diferentes países de América Latina.

La expectativa por su llegada fue tan grande que, tras agotarse rápidamente las entradas para los conciertos anunciados inicialmente, la organización decidió sumar una tercera presentación para el miércoles 21 de octubre.

La Plata se convirtió así en el epicentro del fenómeno BTS, con seguidores que viajaron desde distintos puntos de Argentina y del exterior para participar de un acontecimiento que representa un antes y un después para el K-pop en el país.

Cuándo serán los próximos shows de BTS en Argentina

Tras su debut, BTS volverá a presentarse el viernes 23 y el sábado 24 de octubre, nuevamente en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Ambos conciertos están programados para las 20 y también cuentan con localidades agotadas.

Además, la última presentación tendrá una particularidad: el recital del sábado será transmitido en vivo en salas de cine de distintos países, permitiendo que fanáticos de todo el mundo puedan disfrutar del espectáculo.

Con su primera noche en suelo argentino, BTS comenzó a cumplir uno de los encuentros más esperados por sus seguidores locales, en medio de una verdadera fiesta que todavía tendrá dos capítulos más.