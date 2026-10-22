Nicolás Mendioroz Juncosa llega a Salta escoltado por la policía

Nicolás Mendioroz Juncosa, extraditado por estafas con bitcoin, arribará a Salta bajo custodia policial para ser imputado por delitos económicos.

Hoy 01:34

El extraditado Nicolás Mendioroz Juncosa está a punto de llegar a la provincia de Salta, donde será recibido por fuerzas policiales de Investigaciones y Infantería. Este traslado se realiza de manera terrestre, lo que ha generado interés en la comunidad legal y entre los ciudadanos, dado que representa un paso significativo en el proceso judicial que enfrenta por delitos económicos.

La Corte de Justicia ha liberado los fondos necesarios para cubrir los gastos de este traslado, que se estima en 1600 kilómetros. La fecha y hora exactas de su arribo son aún desconocidas, pero se sabe que Mendioroz Juncosa será llevado directamente a la Alcaidía Judicial de la provincia, donde enfrentará el proceso de imputación.

Este individuo, de 37 años, ha estado prófugo desde 2022 debido a denuncias de estafas relacionadas con inversiones en bitcoin. Su captura fue posible gracias a un esfuerzo conjunto de las autoridades argentinas y australianas, que culminó en su extradición tras haber sido localizado en Australia.

Las autoridades han optado por un traslado terrestre, no solo por razones económicas, sino también por cuestiones de seguridad. A su llegada, Mendioroz Juncosa será preparado para la audiencia de imputación, donde se espera que se le imponga una prisión preventiva, dado su comportamiento procesal anterior.

Se prevé que, tras la audiencia inicial, su defensa podría solicitar una revisión de la prisión preventiva, ofreciendo garantías reales, como ha sucedido en casos anteriores. Sin embargo, la justicia local no ha encontrado motivos para considerar que el imputado pueda evadir la detención al llegar a Salta.

Es relevante señalar que, en un intento previo, la defensa de Mendioroz Juncosa había solicitado un traslado aéreo, pero esta petición fue rechazada por la justicia salteña, que decidió utilizar recursos humanos y económicos para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales pertinentes.

Para los damnificados, este caso representa una oportunidad para llegar a un acuerdo, mientras que para la justicia local, se considera un logro significativo en materia de derecho internacional y un ejemplo de gestión efectiva en la lucha contra el crimen económico.