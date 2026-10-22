La intendente Fuentes acompañó a los jardines municipales que participaron del Campamento de Egresados

La jefa comunal saludó a los niños y docentes que participaron de una jornada recreativa que integró juegos y expresiones artísticas al aire libre y en contacto con el medio ambiente.

Hoy 07:58

La intendente de la Capital, acompañada por el secretario de Coordinación de Gabinete, Ing. Mario Benavente, asistió al cierre del campamento de egresados de 1.232 alumnos de sala de 5 años de los 27 jardines de infantes municipales que se llevó a cabo en el Parque del Encuentro.

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La jefa comunal saludó a los niños y docentes que participaron de una jornada recreativa que integró juegos y expresiones artísticas al aire libre y en contacto con el medio ambiente.

Durante el evento, también acompañaron a la jefa comunal, el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón; la subsecretaria de Educación, Nancy Bravo, y la directora del área, Josefina Muratore.

En esta experiencia, los pequeños fueron protagonistas de espacios dirigidos por docentes de las salas y de las áreas de educación física y música ubicados en 27 postas lúdicas.

El mismo cerró con una presentación artística que estuvo a cargo de los docentes en el anfiteatro.