La intendente Fuentes acompañó a los jardines municipales que participaron del Campamento de Egresados

La jefa comunal saludó a los niños y docentes que participaron de una jornada recreativa que integró juegos y expresiones artísticas al aire libre y en contacto con el medio ambiente.
La intendente de la Capital, acompañada por el secretario de Coordinación de Gabinete, Ing. Mario Benavente, asistió al cierre del campamento de egresados de 1.232 alumnos de sala de 5 años de los 27 jardines de infantes municipales que se llevó a cabo en el Parque del Encuentro.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
La jefa comunal saludó a los niños y docentes que participaron de una jornada recreativa que integró juegos y expresiones artísticas al aire libre y en contacto con el medio ambiente.
Durante el evento, también acompañaron a la jefa comunal, el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón; la subsecretaria de Educación, Nancy Bravo, y la directora del área, Josefina Muratore.
En esta experiencia, los pequeños fueron protagonistas de espacios dirigidos por docentes de las salas y de las áreas de educación física y música ubicados en 27 postas lúdicas.
El mismo cerró con una presentación artística que estuvo a cargo de los docentes en el anfiteatro.