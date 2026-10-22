La UCSE vivió otra jornada apasionante de la mano de la Semana de la Comunicación

La Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Católica de Santiago del Estero continúa con las actividades programadas en el marco de la Semana de la Comunicación.

Hoy 09:27

La jornada del miércoles se vivió de manera apasionante, con dos actividades que cautivaron la atención de todos los que se dieron cita en el aula 6 de la Casa de Altos Estudios.

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Cumpliendo con el cronograma previsto, a las 9 de la mañana, la joven escritora Ariana Pereyra, alumna de primer año de la Lic. en Comunicación Social, presentó su libro “Bitácora de un duelo”, Con la moderación de la directora de la carrera, Lic. Jésica Escalada, y la docente Lic. Lara Cordero, Ariana contó en detalle cómo fue el proceso de escritura del libro que imprimió el año pasado.

Finalizada la presentación del libro, alumnos de segundo año de la carrera, junto a los docentes, Lic. Pablo Argañarás y Lic. Ernesto Díaz, exhibieron producciones realizadas en la cátedra Narrativas Periodísticas.

De manera pormenorizada, los alumnos Perla Alegre, Karim Gueleb, Julieta Gómez, Octavio Fraguas y Benjamín Coronel, explicaron cómo lograron realizar distintas historias de vida de personalidades destacadas de Santiago del Estero.

Con ambas actividades, la mañana del miércoles transcurrió de manera entretenida en el aula 6 y permitió que docentes y alumnos compartieran un espacio de aprendizaje y enriquecimiento profesional.

Jornada de jueves

Las actividades por la Semana de la Comunicación continuarán este jueves por la tarde, cuando en horas de la tarde se lleve adelante una edición especial del Cine Club Universitario “La Séptima Obsesión”, actividad a cargo de los docentes Pablo Argañarás y Juan Cruz Figueroa.

La directora de la Licenciatura en Comunicación Social, Jesica Escalada, destacó que la iniciativa promueve el intercambio de conocimientos y acerca a los estudiantes al ámbito profesional.