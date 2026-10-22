“El Niño podría alcanzar una intensidad sin precedentes”: la advertencia de la ONU que enciende todas las alarmas

La secretaria general de la agencia climática de la ONU, Celeste Saulo, alertó sobre la posibilidad de que los eventos catastróficos se multipliquen y se extiendan. “Ya estamos presenciando fenómenos meteorológicos extremos”, señaló.

Hoy 12:05

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) alertó que el actual episodio de El Niño podría alcanzar una intensidad inédita en los registros de monitoreo, con una anomalía de la temperatura superficial del Pacífico tropical de hasta 3,8 ℃ (6,84 ℉) por encima de la media entre noviembre de 2026 y enero de 2027. El organismo pidió a los gobiernos anticipar medidas para reducir el impacto sobre las poblaciones expuestas a sequías, inundaciones y ciclones.

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La advertencia fue presentada en Ginebra por la secretaria general de la OMM, la argentina Celeste Saulo, y el jefe de asuntos humanitarios de las Naciones Unidas, Tom Fletcher. Ambos reclamaron una respuesta coordinada antes de que se agraven las consecuencias del fenómeno en las regiones con mayor vulnerabilidad climática y social.

La OMM prevé un máximo hacia el cierre de 2026

Saulo sostuvo que la magnitud esperada rebasa las referencias disponibles para comparar episodios anteriores. “Nunca hemos registrado un valor de 3,8 en el pasado. Durante algunos episodios de El Niño particularmente intensos, hemos observado valores cercanos a 3, los cuales tuvieron repercusiones muy significativas a nivel mundial”, dijo durante la conferencia de prensa.

La secretaria general advirtió que, con los valores actuales, los pronósticos se alejan de los rangos históricos. “Estamos más allá de ese límite, fuera de nuestros registros, fuera de nuestras estadísticas sobre lo que podemos esperar”, afirmó.

El último informe estacional del organismo contempla una anomalía de hasta 3,8 ℃ en el Pacífico tropical. Esa previsión no equivale a que la temperatura media del planeta suba en la misma proporción: describe el calentamiento de la superficie del mar respecto de su promedio de referencia en la zona donde se desarrolla el fenómeno.