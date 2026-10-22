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Dictarán una jornada sobre comunicación digital, streaming y periodismo en redes sociales en la UNSE

La propuesta se realizará este viernes en la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, en el marco de los 10 años de la Licenciatura en Periodismo. Habrá dos instancias de capacitación y se entregarán certificados de participación.

Hoy 21:34
Humanidades UNSE

La Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) será sede este viernes 23 de octubre de una jornada de capacitación sobre comunicación digital, producción de contenidos y periodismo en redes sociales. Las actividades se desarrollarán de 15 a 18 en el Aula 15 de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud (FHCSyS), como parte de las celebraciones por los 10 años de la Licenciatura en Periodismo.

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La propuesta comenzará con el taller “Producción de contenidos para streaming y redes sociales”, a cargo de las periodistas y tesistas Luciana Sposetti y Paula Pintaudi. Durante este espacio se brindarán herramientas teóricas y prácticas para organizar equipos de trabajo, desarrollar ideas, planificar publicaciones y fortalecer comunidades digitales, teniendo en cuenta las nuevas formas de consumo de contenidos.

La programación continuará con la charla “Periodismo y redes sociales: entre la noticia, la viralidad y la responsabilidad de comunicar”, que estará a cargo de Paula Pintaudi. La exposición abordará los desafíos profesionales y éticos que enfrentan los comunicadores en las plataformas digitales, especialmente ante la inmediatez informativa y la búsqueda de alcance e interacción.

A quiénes está dirigida la jornada

La actividad está destinada a estudiantes, egresados, community managers, realizadores audiovisuales, creadores de contenido y público en general interesado en la comunicación estratégica y las nuevas dinámicas del entorno digital.

A través de las dos instancias formativas, se busca ofrecer herramientas para la producción de contenidos y generar un espacio de reflexión sobre las responsabilidades que implica comunicar en redes sociales, donde la velocidad de publicación convive con la necesidad de informar de manera precisa y responsable.

Además, quienes participen recibirán certificados de participación respaldados por la unidad académica, en el marco de las actividades conmemorativas por los 10 años de la carrera de Periodismo de la UNSE.

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