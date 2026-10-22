Gimnasia y Sarmiento se juegan puntos importantes en la recta final del Clausura

El Lobo recibirá este viernes al Verde de Junín, desde las 18, con la necesidad de ganar para mantener viva la ilusión de volver a la Copa Libertadores después de 19 años. Ambos equipos llegan con aspiraciones de clasificación internacional.

Hoy 07:02

Gimnasia y Esgrima La Plata recibirá este viernes a Sarmiento de Junín, desde las 18, en un encuentro decisivo por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. El Lobo buscará conseguir una victoria que le permita seguir soñando con regresar a la Copa Libertadores, mientras que el Verde intentará sumar puntos importantes para consolidar su buen presente.

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El conjunto platense lleva 19 años sin disputar la máxima competencia continental y sabe que el margen de error es cada vez menor. Si bien todavía conserva posibilidades matemáticas de clasificación, una derrota o un empate frente a Sarmiento complicaría seriamente sus aspiraciones.

Además, el equipo dirigido por Ariel Pereyra necesita sumar para mantenerse dentro de los puestos que otorgan boletos a la Copa Sudamericana y acercarse a los principales protagonistas de su zona.

Gimnasia llega entonado después de vencer a Huracán

El Lobo consiguió un triunfo fundamental frente a Huracán en su última presentación, resultado que le permitió recuperar la confianza después de una serie de encuentros en los que había dejado escapar puntos importantes.

La victoria significó un impulso anímico para el conjunto dirigido por Ariel Pereyra, que ahora buscará aprovechar su localía para continuar escalando posiciones.

Además, Gimnasia cuenta con un antecedente favorable frente a Sarmiento. En el Torneo Apertura, el equipo platense se impuso por 2-1 en Junín, con goles de Agustín Auzmendi y Franco Torres, en el segundo partido de Pereyra al frente del plantel, cuando todavía se desempeñaba como entrenador interino.

Para el compromiso de este viernes, el técnico tendría previsto repetir la formación que superó a Huracán, manteniendo la base que mostró un buen funcionamiento colectivo.

La principal ausencia será Bautista Barros Schelotto, quien fue operado de una luxación recidivante en ambos hombros y recién podría regresar a las canchas a comienzos de 2027.

En su lugar, Alexis Steimbach tendría nuevamente la oportunidad de comenzar entre los titulares.

Sarmiento quiere seguir siendo protagonista

Por su parte, Sarmiento de Junín atraviesa un presente positivo bajo la conducción de Facundo Sava y se convirtió en uno de los equipos más competitivos del Torneo Clausura.

El Verde perdió solamente dos de sus últimos once encuentros y consiguió alejarse de la pelea por el descenso, posicionándose entre los protagonistas de su grupo.

El conjunto juninense llega después de igualar 1-1 frente a Barracas Central, en un partido marcado por decisiones arbitrales que generaron fuertes reclamos.

Durante aquel encuentro, a Sarmiento le anularon un gol y no le sancionaron un penal que sus jugadores consideraron evidente, situaciones que provocaron malestar en el equipo.

Ahora, el conjunto de Sava intentará dejar atrás aquella polémica y concentrarse en conseguir un resultado positivo en La Plata.

Con apenas un punto de diferencia entre ambos equipos en la tabla de su zona, el enfrentamiento adquiere una importancia especial para sus aspiraciones de clasificación.

Las probables formaciones de Gimnasia y Sarmiento

Gimnasia de La Plata: Harlen Castillo; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Fernández, Mateo Seoane, Ignacio Miramón, Lucas Janson; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.

Sarmiento de Junín: Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Mauricio Martínez, Cristian Zabala, Julián Mavilla; Jonathan Herrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Gimnasia vs. Sarmiento: día, hora y estadio