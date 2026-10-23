Semana de la Comunicación en la UCSE: estudiantes presentaron proyectos digitales y una cartilla sobre semiótica y medios expresivos

En el marco de la Semana de la Comunicación de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE), la Facultad de Ciencias para la Innovación y el Desarrollo (FCID) llevó adelante una jornada de intercambio académico con la participación de estudiantes, docentes y autoridades de la carrera.

22/10/2026

La actividad contó con la presencia de la directora de la carrera de Comunicación, Lic. Jésica Escalada, junto a docentes y alumnos que acompañaron las propuestas.

Durante la jornada del martes pasado, estudiantes de segundo año presentaron sus proyectos sobre “Emprendimientos digitales”, una iniciativa orientada a compartir experiencias, ideas y propuestas vinculadas con el desarrollo de proyectos en entornos digitales. La presentación fue moderada por las licenciadas Fernanda Raschi y Lourdes Suárez, quienes están a cargo de la materia.

En la oportunidad también se realizó la presentación de una cartilla ilustrativa sobre Semiótica y Medios Expresivos, producida por Guadalupe Núñez y Milagros Alomo, alumnas de segundo año. Con la moderación de las licenciadas Fernanda Raschi y Miryam Arias Paz, la exposición permitió abordar conceptos fundamentales de esta disciplina y su importancia para comprender los procesos de producción e interpretación de significados en la comunicación.

Guadalupe Núñez, alumna de segundo año, presentó una cartilla académica de gran utilidad para todos los estudiantes.

La jornada constituyó un espacio de aprendizaje, participación e intercambio entre estudiantes y docentes, poniendo en valor la formación académica y la posibilidad de compartir conocimientos y experiencias en el ámbito universitario.

La Semana de la Comunicación se desarrolla del 19 al 23 de octubre, con actividades abiertas a la comunidad, promoviendo el encuentro, la reflexión y la construcción de saberes en torno a los desafíos actuales de la comunicación.