“Eliminación vergonzosa” y “castigo justo”: las duras críticas de la prensa brasileña tras la hazaña de Estudiantes

Los principales medios de Brasil cuestionaron el rendimiento de Flamengo después de quedar eliminado de la Copa Libertadores ante el Pincha. La falta de gol, la escasa creatividad y la actuación de Fernando Muslera fueron protagonistas de los análisis.

Hoy 15:02

La histórica clasificación de Estudiantes de La Plata a la final de la Copa Libertadores provocó una fuerte repercusión en Brasil, donde los principales medios deportivos cuestionaron duramente a Flamengo por su eliminación en el estadio Maracaná.

Después de dos empates sin goles, el Pincha se impuso por 3-2 en la definición por penales, con una actuación determinante de Fernando Muslera, quien atajó tres remates y se convirtió en una de las grandes figuras de la noche.

El equipo dirigido por Alexander Medina consiguió la clasificación pese a jugar con diez futbolistas durante buena parte del segundo tiempo, tras la expulsión de Baltasar Rodríguez. Ahora, el conjunto platense se enfrentará a Palmeiras en la definición del torneo continental.

La eliminación del Mengao desató una ola de cuestionamientos en la prensa brasileña, que utilizó expresiones como “papelón”, “eliminación vergonzosa” y “castigo justo” para describir el rendimiento del equipo.

Las duras críticas de los medios brasileños

Uno de los primeros medios en reflejar la frustración fue Globoesporte, que tituló “Fin del sueño de la quinta”, en referencia a la posibilidad de que Flamengo conquistara una nueva Copa Libertadores.

En su análisis, el portal remarcó el fracaso del conjunto brasileño en condición de local y destacó la actuación de Muslera durante la definición por penales.

Por su parte, Lance! puso el foco en la falta de eficacia ofensiva del equipo durante los dos encuentros de la semifinal. Bajo el título “180 minutos + penales: Flamengo se pelea con el gol y cae ante Estudiantes”, el medio calificó la serie como decepcionante.

La publicación también cuestionó la incapacidad del conjunto carioca para convertir, pese a contar con un plantel de jerarquía y definir la clasificación ante su público.

Muslera, protagonista de los elogios

La actuación del arquero uruguayo fue uno de los aspectos más destacados por la prensa brasileña.

UOL resaltó sus tres atajadas en la tanda de penales, que terminaron sellando la clasificación del equipo argentino.

El medio también reconoció la resistencia de Estudiantes después de quedarse con un jugador menos y cuestionó que Flamengo no pudiera transformar su dominio de la pelota en situaciones claras de gol.

Sin embargo, las críticas más contundentes aparecieron en las columnas de opinión del mismo portal, donde se utilizó la expresión “Qué papelón, Flamengo” para describir la eliminación.

Uno de los análisis incluso reconoció la superioridad futbolística del equipo argentino durante distintos momentos de la serie: “Sí, Estudiantes jugaba mejor”.

Además, cuestionó directamente la falta de respuestas del conjunto brasileño frente a la expulsión de Baltasar Rodríguez: “Flamengo simplemente no sabía cómo aprovechar el jugador de más”.

En otra publicación, UOL fue todavía más contundente con su evaluación: “Una eliminación vergonzosa de Flamengo. ¡Y Palmeiras lo agradece!”.

“Un castigo justo” para Flamengo

Las críticas también se extendieron a Ge, la sección deportiva de Globo, que consideró que la eliminación fue consecuencia del bajo rendimiento ofensivo del equipo.

“Flamengo recibe un castigo justo por su bajísima creatividad en la serie”, señaló el medio brasileño.

En su análisis, sostuvo que la jerarquía individual del plantel no se reflejó en el juego y que el equipo hizo muy poco para justificar una clasificación a la final.

Por su parte, CNN Brasil también destacó la actuación de Muslera y la resistencia del conjunto platense.

El medio cuestionó la insistencia de Flamengo con los centros y la falta de variantes para superar a la defensa argentina.

“Para quien quería llegar a la final, Flamengo hizo poco”, sostuvo, al tiempo que elogió al “valiente equipo argentino” que consiguió una clasificación histórica en el Maracaná.

De esta manera, Estudiantes logró una de las victorias más resonantes de su campaña internacional, mientras que Flamengo quedó en el centro de las críticas por una eliminación que generó una profunda decepción entre sus hinchas y la prensa brasileña