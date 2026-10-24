Lali Espósito deslumbró con un impactante minivestido de cadenas en los Billboard Latinos

La cantante argentina se robó todas las miradas en la alfombra azul con un diseño de Gabriella Capucci, confeccionado con cadenas doradas y plateadas, que combinó con exclusivas joyas de Swarovski.

Hoy 01:25

Lali Espósito volvió a destacarse por su estilo y personalidad, esta vez durante su paso por la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina, donde sorprendió con un impactante vestido que rápidamente captó la atención de los presentes.

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La artista argentina apostó por el diseño nacional y eligió una creación de Gabriella Capucci, confeccionada íntegramente con cadenas metálicas doradas y plateadas de diferentes grosores, que caían sobre su figura y generaban un efecto de flecos en movimiento.

El original minivestido, que combinaba sensualidad y sofisticación, incluía finos eslabones plateados a modo de breteles, convirtiéndose en una de las apuestas más llamativas de la noche.

Los detalles del look que se llevó todas las miradas

Para completar su vestuario, Lali eligió zapatos de taco alto translúcidos con plataforma metalizada y una selección de joyas de Swarovski que aportaron todavía más brillo al conjunto.

Entre los accesorios se destacaron unos aros largos con hileras de cristales, anillos a juego y, en algunas fotografías previas a su llegada a la alfombra, anteojos de sol redondos con marcos decorados con brillantes.

El maquillaje estuvo a cargo de Maru Venancio, quien optó por una propuesta glamorosa con sombras en tonos tierra y destellos luminosos, delineado fino, pestañas definidas y labios nude perfilados.

Por su parte, el estilista Juan Manuel Cativa, fundador de Mala Peluquería, se encargó del peinado, que consistió en llevar el cabello suelto con ondas naturales, aportando frescura y movimiento al look.

Con esta elección, Lali Espósito reafirmó su lugar como una de las artistas argentinas más destacadas en materia de moda, combinando una creación nacional con accesorios internacionales en una de las grandes celebraciones de la música latina.