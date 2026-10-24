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Belgrano busca recuperarse en Mar del Plata ante Aldosivi necesitado

Se miden desde las 14.45 en el estadio José María Minella de Mar del Plata, por la decimocuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026.

Hoy 07:00

Aldosivi y Belgrano se enfrentarán este domingo desde las 14.45 en el estadio José María Minella de Mar del Plata, por la decimocuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos llegan necesitados de una victoria, aunque con objetivos diferentes en el tramo decisivo del campeonato.

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El conjunto marplatense buscará hacerse fuerte como local para cortar una serie de resultados negativos que complicaron su situación en la tabla anual. En tanto, el equipo cordobés intentará volver al triunfo para sostener sus aspiraciones de clasificarse a los octavos de final.

Cómo llega Aldosivi al partido ante Belgrano

Aldosivi atraviesa un momento complicado y acumula tres derrotas consecutivas. En su última presentación cayó por 2-1 frente a Estudiantes de Río Cuarto, resultado que profundizó su preocupación en la lucha por mantener la categoría.

El equipo dirigido por Javier Sanguinetti no consiguió sostener la recuperación que había mostrado tras la llegada del entrenador y necesita sumar puntos para mejorar su posición en la tabla anual.

Con el campeonato entrando en su etapa decisiva, el Tiburón buscará aprovechar la localía para recuperar la confianza y evitar que sus perseguidores le descuenten puntos en la pelea por la permanencia.

Belgrano quiere recuperarse de la goleada ante River

Por su parte, Belgrano llega a Mar del Plata después de sufrir una dura derrota por 3-0 frente a River, un resultado que interrumpió una serie de buenas actuaciones y le impidió consolidarse entre los primeros puestos de la Zona B.

El Pirata buscará dejar atrás ese traspié y reencontrarse con su mejor versión para continuar en la pelea por ingresar entre los ocho equipos que disputarán los playoffs del Torneo Clausura.

El encuentro será importante para las aspiraciones de ambos conjuntos: Aldosivi necesita sumar para alejarse de la zona comprometida con el descenso, mientras que Belgrano intentará mantenerse entre los protagonistas de la lucha por la clasificación.

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