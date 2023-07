Marixa Balli destrozó a Carmen Barbieri porque la trató de "mufa"

La panelista de “LAM” fue contundente contra la conductora y revivió una vieja pelea televisiva.

Carmen Barbieri y Marixa Balli revivieron una pelea que ha estado en los medios durante más de dos décadas. Después de que la conductora de Mañanísima (Ciudad Magazine) concediera una entrevista a Intrusos (América) en la que habló sobre un incidente en el que trató de ofender a la bailarina, la panelista de LAM (América) no se contuvo.

Después de que el programa de chismes mostrara el fragmento en el que Barbieri hablaba, Balli se burló de la conductora y cuestionó sus comentarios negativos hacia ella.

Las palabras de Marixa Balli sobre Carmen Barbieri fueron las siguientes: Carmen Barbieri explicó en Intrusos (América) lo que sucedió con Marixa Balli. "Ella está enojada conmigo desde hace unos 30 años. En el aire, leí una palabra que estaba prohibida en mi casa, que era 'mufa'. Me sentí terrible cuando la leí. Le pedí disculpas, pero ella las considera falsas y mentirosas. Ya no quiero hablar más del tema. Ya está", comentó.

Entonces, Ángel de Brito quiso saber qué opinaba su panelista al respecto. "A ella le duele que te duela. Repitió 'mufa' doscientas veces, pero le duele", comentó el periodista con sarcasmo.

"Realmente estoy harta. Más bien, harta hasta las tetas porque insiste en mencionar que es de una familia de artistas y vuelve. Sigue con eso. A ella le gusta. Esto es lo que quiero decir cuando digo que una persona disfruta haciéndote...". Balli expresó su frustración.

La "angelita" también fue explícita sobre el momento de su vida en el que se encuentra y cómo el pasado no le afecta. "Ella no sabe que ya no me importa nada. Cuando pasé el último verano, dije que cuando volviera a LAM, me conocerían. Así que ya no me importa nada si ella quiere decirme 'mufa'. Que baile 'La Cachaca' tocándose las tetas porque no me importa", lanzó.

Balli fue clara en su pensamiento. "Ella dice que no sabía, que no quería (decirlo), pero cuando tú no quieres y sabes que algo puede ser muy dañino, te callas. Te lo guardas", sentenció.

"¿Qué pasaría si Carmen te llamara?", preguntó De Brito. "Eso es otra historia. Podría hablarlo, como lo hice en su momento con Rial. No soy quien para no perdonar a alguien. Me gusta la gente sincera. No necesito que sea en televisión. Creo que ella lo hace por compromiso. Me haría bien que se responsabilizara de lo que hizo mal. Porque arruinó parte de mi vida", concluyó.