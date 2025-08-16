Secuestraron en la Ruta 34 una moto robada hace tres años en Capital

La pesquisa confirmó que se trataba de una Honda Wave blanca, la cual registraba pedido de secuestro desde el año 2022 por un hecho de robo ocurrido en ciudad Capital.

Hoy 00:14

Un operativo de control vehicular en la Ruta 34, a la altura de la localidad de Taboada, permitió a personal policial de la Sub Comisaría detectar una motocicleta con pedido de secuestro vigente desde hace tres años.

El procedimiento se concretó cuando los efectivos detuvieron la marcha de un motovehículo conducido por un menor de edad, quien no poseía la documentación del rodado ni llevaba colocada la patente. De inmediato se convocó a la progenitora del adolescente y se procedió a verificar los números de motor.

Por disposición de la fiscal de esa jurisdicción, Dra. Matach, la motocicleta fue secuestrada y quedó a disposición de la Justicia.