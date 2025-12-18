El mayor registro del año: el superávit comercial fue de casi USD 2.500 millones en noviembre

Los factores que lo explicaron y qué paso con las importaciones. En el undécimo mes, volvió a registrar un saldo positivo en la balanza comercial.

Hoy 20:50

La balanza comercial arrojó un superávit de casi USD 2.500 millones en noviembre, el nivel más alto en lo que va de 2025, por un fuerte crecimiento de las exportaciones. La principal explicación se debe al comportamiento que tuvo el sector agroexportador, al que recientemente se benefició con una baja de las retenciones.

“En noviembre, las exportaciones totalizaron USD 8.096 millones, lo que representó un crecimiento interanual de 24,1%. Esta suba fue impulsada por un incremento de 28,0% en las cantidades exportadas, ya que los precios disminuyeron 3,0%. Los datos desestacionalizados aumentaron 12,0% y la tendencia-ciclo, 0,8%, en comparación con el mes anterior“, destacó el informe de Intercambio comercial argentino (ICA) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Al colocar la lupa por sector, se observa que la mayor ayuda para las cuentas fiscales provino de Manufacturas de origen agropecuario, que contribuyó con USD 2.754 millones (87,1% variación interanual); seguido por Productos primarios con USD 2.016 millones (-0,4% v.ia.); y Manufacturas de origen industrial, USD 2.318 millones (28,6% v.ia).

Por otro lado, las importaciones de noviembre alcanzaron un total de USD 5.598 millones, lo que representó un incremento interanual de 6,6%. Este crecimiento se atribuyó al aumento de 6,1% en las cantidades y de 0,4% en los precios. Los datos desestacionalizados registraron una baja de 6,9%, y los de la tendencia-ciclo descendieron 0,1%, en comparación con octubre de 2025.

Si se lo compara con el mismo mes del 2024, el superávit comercial tuvo un incremento de USD 1.221 millones respecto al mismo mes de 2024. “El índice de términos del intercambio disminuyó 3,5%, y reflejó un deterioro en los precios relativos del comercio exterior”, señaló el reporte oficial.

El intercambio comercial, que suma exportaciones e importaciones, creció 16,3% respecto al mismo mes del año previo y totalizó USD 13.694 millones. La balanza comercial presentó un superávit de USD 2.498 millones y acumuló veinticuatro meses consecutivos con saldo positivo.

El dato fue festejado por los integrantes del equipo económico. El director del Banco de Inversión y Comercio Exterior, Martín Vauthier, remarcó que las exportaciones alcanzaron el máximo histórico en valores tanto en la serie desestacionalizada como en el indicador tendencia-ciclo. “El crecimiento es posible con estabilidad macroeconómica, baja de impuestos, eliminación de regulaciones necesarias y apertura comercial”, manifestó.

La ayuda del campo

La semana pasada, Caputo había anunciado una nueva baja de retenciones para el campo. Pero desde la comunicación (martes) hasta la entrada en vigencia de la medida (viernes), se paralizaron las liquidaciones durante las primeras ruedas.

“Lo primero que pasó es que hacen el anuncio el martes y el decreto sale recién el viernes”, comentó el productor agropecuario y director de RIA Consultores, Javier Preciado Patiño. “¿Quién va a vender o quién va a reclutar exportaciones si al otro día vas a tener menos retención?”, se preguntó y sumó que solo en el caso del maíz -en donde hubo una baja de un punto porcentual- hubo un aumento de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE).

Según el detalle, en la primera semana de diciembre, las DJVE por aceite de soja fueron de 37.000 toneladas, mientras que en la segunda por 1.000 toneladas; de harina de soja, 73.000 y 4.000 respectivamente; de soja 0 en ambos casos; de maíz, 180.000 y 200.000; de trigo, 222.000 y 40.000; aceite de girasol, 5.000 y nada en la última semana; de harina de girasol, 48.000 y 8.000; y cebada forrajera, 21.000 y 2.000.

Por su parte, la operadora del mercado de granos, Mariela Brandolin, aseguró que siempre ocurre lo mismo con este tipo de medidas impositivas. “Se hace el anuncio, pero no se publica en el Boletín Oficial. Entonces ahí es cuando se resienten las DJVE, ya que los exportadores prefieren esperar la letra chica antes de avanzar”, comentó en conversación con Infobae.

“El problema es la soja primero y el maíz después. Hay muy poca declaración de exportaciones para enero, febrero y marzo en el caso de la soja; y para diciembre, enero y febrero en el caso del maíz”, aseguró Brandolin. La clave está en observarlo en términos históricos: las declaraciones de exportaciones de maíz de diciembre, enero y febrero son de un millón de toneladas, cuando lo normal, en promedio, son 4,2 millones. Algo similar ocurre con la soja.

En tal sentido, el economista de la consultora Outlier, Gabriel Caamaño, destacó el miércoles la “sequísima la liquidación de CIARA en lo que va de diciembre”. “Hoy no llegamos al millón de dólares. En lo que va de diciembre, 12 ruedas, acumulamos menos de USD 520 millones. El promedio diario es de menos de USD 45 millones. En breve tiene que levantar de la mano del trigo, veremos cuánto porque está claro que de todo el resto se adelantó mucho a fines septiembre”, concluyó.