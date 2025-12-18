“Dejamos de ser aliados”: la sesión en diputados generó nueva tensión entre el PRO y LLA

El partido de Mauricio Macri volvió a denunciar un pacto del Gobierno con el kirchnerismo por cargos en la AGN. Fuerte malestar por la caída del acuerdo por la Coparticipación de CABA.

Hoy 21:53

La relación entre el PRO y La Libertad Avanza pasa por su peor momento, pese a que semanas atrás parecía afianzarse con la llegada de Diego Santilli al gabinete del Presidente Javier Milei. Pero las diferencias continúan y se acentuaron en las últimas horas hasta llegar a un punto límite, luego de la maratónica sesión de este miércoles en Diputados, donde se debatió el Presupuesto.

“Dejamos de ser aliados”, apuntó a TN un referente de peso del PRO. Otro legislador hizo hincapié en que “está todo roto”, al tiempo que remarcó: “Les va a costar un montón volver de esto”.

No es la primera vez que hay cortocircuitos entre el Gobierno y uno de sus socios más cercanos, pero la repetición y el destrato público molestó por demás al PRO. “Ahora vamos a acompañar las cosas que coincidimos y las que no, nos vamos a poner firmes para hacer escuchar nuestra postura”, aseguraron. “Y vamos a dejar de darles quorum”, advirtieron.

Pero hay más: el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, ya tiene listas las denuncias por inconstitucionalidad contra el titular de Diputados, Martín Menem, por haber apurado el reparto de las sillas vacantes en la AGN, por fuera el temario de las extraordinarias.

“Consideramos que fue una jugada inconstitucional. En extraordinarias no se pueden tratar otros temas que los convocados. Es básico”, explicaron cerca de Ritondo. Y agregaron: “Que el kirchnerismo viole estas reglas básicas no me extraña, pero que LLA y Martin Menen hagan ese arreglo con el kirchnerismo para repartirse los cargos de espaldas a la constitución, nos parece muy grave”.

“Para poder cerrar con el peronismo no dudaron en dejar de lado al PRO, a los radicales y a Provincias Unidas. Es una constante: terminan descartando a quienes estamos dispuestos a acompañar y construir, para priorizar acuerdos con el peronismo, al que consideran el verdadero actor del poder”, reclamaron en las filas del partido fundado por Mauricio Macri.

Y se acentúan las sospechas de pactos subterráneos -y no tanto- con el kirchnerismo. “En el fondo, es la lógica de la política que admiran y a la que aspiran pertenecer: una política dura, cerrada, donde el pragmatismo extremo pasa por encima de cualquier compromiso previo o vocación de cambio”, chicanearon.

El enojo del PRO se dio por partida doble: primero por caerse el tratamiento del capítulo 11 del Presupuesto 2026, que incluía el artículo referido a los fondos para la Ciudad de Buenos Aires por la deuda de coparticipación que la Nación mantiene con la gestión de Jorge Macri. Este punto se había negociado a último momento, el martes, con el ministro del Interior.

“Esta fue la situación que rebalsó el vaso. Se pasaron de vivos al meter lo de coparticipación en el capítulo 11 para sacar más votos. Y la realidad es que el voto del PRO iba a estar porque fue lo que votamos antes", manifestaron. Y sentenciaron: “Esperamos que sea un aprendizaje. Pensaron que estaban sobrados y se les cayó el capítulo más importante del presupuesto y ahora especulan con vetar su presupuesto”.

El comunicado oficial del PRO

El PRO denunció una violación a la Constitución Nacional al considerar que la designación de los auditores se realizó fuera del temario de las sesiones extraordinarias.

“Esta objeción fue primeramente advertida al oficialismo de manera informal, luego en el recinto y finalmente lo expresamos cuando se intentó consumar esta violación constitucional. Esto fue debidamente asentado en el diario de sesiones”, expresó el partido de Mauricio Macri en un documento.

En ese mismo comunicado, agregaron: “El artículo 63 de la Constitución Nacional es claro: durante las sesiones extraordinarias el Congreso solo puede tratar los asuntos incluidos en la convocatoria del Poder Ejecutivo. La designación de autoridades de la AGN no fue incluida en dicho temario. No fue el PRO el que quiso discutir cargos, fue el oficialismo junto al kirchnerismo”.

Los auditores designados para representar a la Cámara de Diputados en el órgano de control fueron Mónica Almada —propuesta por LLA, pese a su pasado en el radicalismo y el PRO—; el camporista Juan Ignacio Forlón, de Unión por la Patria (UxP); y Pamela Calletti, referente del gobernador salteño Gustavo Sáenz, quien hasta el 9 de diciembre pasado fue diputada y jefa del bloque Innovación Federal.