Uno en contramano: choque entre dos motos provocó heridas a cuatro personas

El siniestro ocurrió en el barrio San Martín. Todos los involucrados fueron atendidos en el CIS Termas. Intervino Comisaría 50.

Hoy 21:33

Un accidente de tránsito con lesionados se produjo durante la tarde de este jueves 18 de diciembre, alrededor de las 17:00, en la intersección de Avellaneda y Absalón Rojas, en el barrio San Martín de la ciudad de Las Termas de Río Hondo.

Por causas que son materia de investigación, colisionaron dos motocicletas que circulaban por calle Avellaneda.

Uno de los rodados, una Honda Tornado 250 cc, de color blanco con detalles rojos, dominio A032JYR, era conducido por Fabián Ovejero (46), quien se desplazaba en sentido este–oeste, llevando como acompañante a su hijo Santiago Ovejero (15).

El segundo vehículo involucrado fue una Gilera Smash 110 cc, de color blanco y negro, dominio AO26CWS, que circulaba en sentido oeste–este (contramano) y era conducida por Isaías Abel Ovejero (18), quien viajaba acompañado por Jazmín María Medina (16) y una menor de 7 años.

Tras el impacto, personal de emergencias brindó asistencia a los involucrados.

La menor de 7 años fue atendida en la Sala de Primeros Auxilios del barrio San Martín, donde recibió curaciones por una lesión leve en la mano derecha, quedando luego al cuidado de un familiar.

En tanto, Isaías Ovejero y Jazmín Medina fueron trasladados en ambulancia, mientras que Fabián Ovejero y su hijo Santiago fueron derivados en un vehículo particular.

Según el parte médico actualizado, Jazmín Medina y Santiago Ovejero se encuentran en buen estado de salud, presentando escoriaciones leves.

Por su parte, Isaías Ovejero presenta fractura de tabique nasal y permanece en observación, a la espera de estudios complementarios. En igual condición se encuentra Fabián Ovejero, quien también permanece en observación médica.

Ambos adultos se encuentran alojados preventivamente en el CIS – Centro Integral de Salud de Las Termas de Río Hondo. Cabe señalar que ninguno de los protagonistas reviste gravedad.

Intervino personal de la Comisaría Comunitaria Nº 50, y tomó conocimiento el fiscal interviniente, quien dispuso el secuestro de ambos motovehículos, el relevamiento de cámaras de seguridad y la realización de las tareas de rigor para el esclarecimiento del hecho.