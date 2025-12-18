Una menor de 14 años terminó en el Regional tras ser abusada por su novio de 16

Ocurrió en La Banda. La menor estaba en la casa de una amiga y aprovechó para un encuentro con su novio. Tras negarse a mantener relaciones, la abusó y le provocó una hemorragia.

Un aberrante caso de abuso sexual mantiene conmocionados a los habitantes de la ciudad de La Banda. Una adolescente fue ultrajada por su novio y sufrió una hemorragia que la llevó a quedar internada en el Hospital Regional.

De acuerdo con fuentes judiciales, el caso sobrevino luego de la que la víctima, de 14 años, aprovechara que se quedaba a dormir en una amiga, para tener una cita con su pareja, de 16 años en la casa de él.

Durante el encuentro, el jovencito habría querido tener relaciones íntimas, a lo que ella se habría negado. Lejos de respetar la decisión de su novia, el agresor la sometió sexualmente.

Tras ello, la adolescente retomó a la residencia de su amiga y minutos después, se descompensó como consecuencia de una hemorragia. La madre de su amiga, actuó rápidamente y la trasladó al CIS Banda. Sin embargo, los profesionales que la recibieron notaron las graves lesiones y decidieron derivarla de inmediato al Hospital Regional donde continúa internada.

Detención del agresor

Al conocer la situación, la jueza de Control y Garantías, Dra. Luciana Oyola hizo lugar al pedido de detención del agresor, presentado por la Dra. María Alicia Falcione, fiscal Coordinadora de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual Banda.