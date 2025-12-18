Ingresar
Policiales

Una menor de 14 años terminó en el Regional tras ser abusada por su novio de 16

Ocurrió en La Banda. La menor estaba en la casa de una amiga y aprovechó para un encuentro con su novio. Tras negarse a mantener relaciones, la abusó y le provocó una hemorragia.

Hoy 22:15

Un aberrante caso de abuso sexual mantiene conmocionados a los habitantes de la ciudad de La Banda. Una adolescente fue ultrajada por su novio y sufrió una hemorragia que la llevó a quedar internada en el Hospital Regional.

De acuerdo con fuentes judiciales, el caso sobrevino luego de la que la víctima, de 14 años, aprovechara que se quedaba a dormir en una amiga, para tener una cita con su pareja, de 16 años en la casa de él.

Durante el encuentro, el jovencito habría querido tener relaciones íntimas, a lo que ella se habría negado. Lejos de respetar la decisión de su novia, el agresor la sometió sexualmente.

Tras ello, la adolescente retomó a la residencia de su amiga y minutos después, se descompensó como consecuencia de una hemorragia. La madre de su amiga, actuó rápidamente y la trasladó al CIS Banda. Sin embargo, los profesionales que la recibieron notaron las graves lesiones y decidieron derivarla de inmediato al Hospital Regional donde continúa internada.

Detención del agresor

Al conocer la situación, la jueza de Control y Garantías, Dra. Luciana Oyola hizo lugar al pedido de detención del agresor, presentado por la Dra. María Alicia Falcione, fiscal Coordinadora de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual Banda.

