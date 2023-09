Desde Mailín, Zamora instó a los santiagueños a estar unidos “más allá de las diferencias políticas”

El gobernador inauguró diversas obras y anunció nuevas ejecuciones, entre ellas un acueducto, la ampliación de la red de agua domiciliaria y las gestiones para la construcción del Hospital de Tránsito.

El gobernador Gerardo Zamora visitó este martes la localidad de Villa Mailín, donde dejó inaugurada la renovación y ampliación de los edificios de la Escuela N° 14 “José Darragueira” y del Jardín de Infantes Anexo N° 284. También entregó 23 viviendas sociales y habilitó oficialmente diez cuadras de hormigón ejecutadas a partir de un convenio entre la comuna local y el Gobierno de la provincia.

Además, anunció la pronta ejecución de otras 20 cuadras de pavimento; la construcción de un acueducto para llevar agua desde Lugones hasta Mailín; una red domiciliaria para decenas de familias de la villa y la ampliación de la red de alumbrado público.

También dijo que se harán las gestiones necesarias para la construcción del Hospital de Tránsito de Mailín, en un predio donado a la comuna.

El jefe comunal Javier González dio la bienvenida al mandatario, quien llegó acompañado por los ministros de Educación, Mariela Nassif; de Obras Públicas, Aldo Hid, y de Desarrollo Social, Ángel Niccolai. Además de la presidenta del Consejo General de Educación, María Elena Herrera.

Antes de las inauguraciones, el gobernador se dirigió al santuario del Señor de Mailín para rendir honor y recibir la bendición de la Cruz Milagrosa donde fue recibido por el padre Sergio Quinzio.

Las actividades oficiales comenzaron en el domicilio de Santiago Cabral, donde se hizo el corte de cintas y la entrega simbólica de llaves a las 23 familias que accedieron a las viviendas sociales, las que se encuentran distribuidas en distintos barrios del pueblo, también en la localidad de Herrera y en los parajes Kilómetro 11, San Antonio, Tala Pozo, Tala Atun y Ave María.

Las casas fueron ejecutadas a través de la Comisión Municipal de Villa Mailín, con fondos aportados por el Ministerio de Desarrollo Social, las que se suman a más de 28.000 que ya fueron construidas en toda la provincia.

Luego, se realizó los cortes de cintas en el jardín de infantes y en la escuela primaria donde se realizaron mejoras y ampliaciones que forman parte de un extenso plan de obras de infraestructura educativa que tiene como premisa ofrecer a todos los niños y jóvenes del territorio santiagueño las mismas oportunidades de aprendizaje, para una mejor formación que permita el desarrollo personal, fortalecer el arraigo a su lugar de origen y contribuir con el crecimiento de la provincia de manera más equitativa.

El gobernador y los miembros de su gabinete recorrieron las instalaciones de la escuela que cuenta con dos nuevas aulas y sumó una biblioteca, un área administrativa, una cocina comedor, galería, depósito y sanitarios. Además, fueron completamente refaccionadas ocho aulas, un depósito y una galería, con una superficie cubierta de 1.065 metros cuadrados.

En tanto, en el jardín de infantes se construyeron una amplia galería y sanitarios para una de las salitas. También fue acondicionada una sala, sanitario y la cerca perimetral, con una superficie cubierta de 150 metros cuadrados.

Durante el acto, el gobernador expresó su felicidad por regresar a Mailín para la inauguración de obras y realizar importantes anuncios. También saludó a todos los maestros de la provincia -que el lunes 11 celebraron su día- a quienes agradeció por su vocación y compromiso con la formación de las nuevas generaciones.

En este marco, Zamora habló sobre su estrecho vínculo que tiene con Mailín, a partir de la fuerte devoción que tuvo su madre fallecida por el Señor de los Milagros, como miles de fieles que todos los años hacen una masiva demostración de fe y amor.

Dijo que, precisamente, estas manifestaciones de fe son actos de amor que deberían trasladarse a todos los ámbitos de la sociedad y de la política en particular.

"No tenemos que dejar que nos impregne el odio desde la política; podemos estar mal y pasar muchas cosas. Pero tenemos que construir y no destruir; amar y no odiar", exhortó.

Y agregó: "Que ni el centralismo porteño, que ha generado tanto desprecio a las provincias, ni ningún mensaje desde ese centralismo porteño de odio nos aleje del amor a Dios ni del amor entre nosotros".

"Lo importante es que en el corazón los santiagueños estemos unidos más allá de las diferencias políticas, para trabajar por esa provincia a la que amamos y por la patria que queremos, para que con fe en Dios y en nuestras propias fuerzas construyamos el futuro que queremos", concluyó el mandatario.