Convocan a dos familias de Santiago del Estero para dar acogimiento temporal a dos niños

Se trata de una beba de 10 meses y un niño de 1 año. Cabe destacar que el Estado brinda asistencia material para cubrir las necesidades de ambos mientras se encuentren bajo el cuidado temporal. Requisitos y contactos en esta nota.

La Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia, a través de la Dirección General de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, convoca a aquellas personas dispuestas a brindar cuidados, tiempo y cariño a una beba de 10 meses y a un niño de 1 año, acogiéndolos de manera temporal ya que se encuentran bajo el acompañamiento de la Subnaf.

Quienes estén interesados deberán postularse en el Programa de Familias de Acogimiento Temporal, que depende de la subsecretaría, escribiendo al correo electrónico programafamilias.subnaf@gmail.com o comunicándose al 385-6100108

Desde el organismo provincial informaron que en esta oportunidad urge encontrar dos familias comprometidas y dispuestas a atender las necesidades, brindar tiempo y cariño a una beba de 10 meses y a un niño de 1 año, acogiéndolos de manera temporal.

Además, las autoridades agregaron que el Estado brinda asistencia material (alimentos, pañales, ropa medicamentos, etc.) para cubrir las necesidades del niño, niña o adolescente mientras se encuentre al cuidado de la familia.

Quienes deseen recibir más información al respecto pueden dirigirse a las oficinas de la Dirección General de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, ubicadas en calle Balcarce N° 151 esquina 24 de Septiembre, de ciudad Capital, de lunes a viernes 7 a 13.

Desde la Subnaf explicaron que esta modalidad, como forma de acogimiento familiar temporal, es una alternativa a la que el Estado recurre ante situaciones en las que un niño, niña o adolescente no puede vivir con su núcleo familiar de origen y es ubicado por la autoridad competente en una familia que no es la suya, con la que no mantiene ningún lazo de parentesco o afinidad a la cual se la selecciona, acompaña, capacita y supervisa mientras cumpla ese rol.

Entre los requisitos que deben cumplir se mencionan: ser mayor de 21 años; no estar inscripto en el RUA (Registro Único de Adoptantes) ni tener intención adoptiva; tener disponibilidad para participar del proceso de incorporación y estar dispuestos a recibir acompañamiento profesional durante el proceso; no registrar antecedentes penales ni deuda de cuota alimentaria, y que todo el grupo familiar esté de acuerdo en ser familia de acogimiento temporal.