El origen de la fluidez creacional. El surgimiento de las ideas y su puesta en ejecución en obras artísticas. La originalidad de las ideas en el Siglo XXI. Las Musas Inspiradoras antes y hoy.

Por Pablo Argañarás, Lic. en Cine y Televisión

La creatividad en el arte es un tema ineludible e indispensable. ¿Los artistas de donde obtienen ideas originales para su creación? ¿De dónde provienen las ideas? ¿Existen métodos para incentivarla, para hacerla fluir? ¿Existen “las musas inspiradoras”? Intentaré escribir y dar respuesta a estas y más cuestiones que surgen del tema.

El escritor estadounidense Ray Bradbury en su texto “El zen en el arte de escribir”, expone que una cuestión fundamental en el proceso creativo es en primer lugar el “trabajo arduo”. Dedicarle horas diarias a entrenar la ejecución del arte elegido. En segundo lugar evoca la “relajación”. Cuando se mecaniza el trabajo manual de la técnica escogida, surge la relajación, cuando el cuerpo ya ejecuta sin pensar, sin el cerebro “de por medio”. Tercero, Bradbury propone el “no pensar” el ejecutar, de manera tal que el inconsciente diga y exprese lo que tenga que decir. También hace referencia al encontrar en la expresión artística una cura a los males que la vida nos coloca en el camino, tales como enfermedades, decepciones, la muerte, la incertidumbre. Serviría así el arte en una especie de terapia en donde uno se relaja en el hacer y expresar lo que va necesitando como ser humano. Una especie de válvula de escape mental. Algo que provoca un bienestar al artista y al espectador.

“El camino del artista” es un best seller de la escritora estadounidense Julia Cameron. La autora plantea el texto como un método en donde mediante ejercicios diarios va incentivando y buceando en la mente del lector artista quien va ejercitándose en mecanismos que propenden a la fluidez de ideaciones. Ella promueve la libertad creativa mediante la superación de obstáculos creativos en los artistas, a los cuales en doce semanas, mediante un proceso de trabajo con el texto y ejercitando el arte que cada lector practique, logre alcanzar la libertad creativa. Cameron da pautas muy interesantes en su texto como las que comparto a continuación: “ 1 La creatividad florece en un lugar seguro y aceptante, 2 La creatividad crece entre los amigos y se agosta entre enemigos, 3 Todas las ideas creativas son niños que merecen nuestra protección, 4 Todo éxito creativo necesita derrotas, 5 Cumplir con nuestra creatividad es un cometido sacro, 6 Se debe alentar al niño creativo y no avergonzarlo, 7 La violación a la creatividad de otro transgrede una confianza sagrada, 8 La respuesta ( crítica) creativa debe basarse en las fortalezas y no en las debilidades, 9 El éxito ocurre en racimos y surge de la generosidad, 10 Los dones de otros no pueden opacar los nuestros”.

Al traer a colación estas pautas propuestas por Julia Cameron se puede entrever la relación con lo religioso. Esto es ineludible por el mero hecho de que los ser seres humanos en sus orígenes y en la génesis del arte lo dedicaron y se basaron en las deidades de las religiones que se fueron originando en el devenir del tiempo. Se podría decir que las primeras manifestaciones artísticas (bailes, cantos, esculturas) fueron en honor a los dioses. Y ellos a su vez oficiaron de las primeras musas. Luego en el periodo del Romanticismo se asoció a “La Musa Inspiradora” y a la manifestación artística movida o llevada a cabo por el sentir entre dos personas.

El Doctor en Filosofía y escritor Alfonso López Quintás, en su libro “El poder transfigurador del arte”, cita a los filósofos griegos en la relación de la relación belleza – bondad, “kalokagathía”, en donde aluden que los artistas viven una vinculación peculiar con la belleza, como expresión visible del bien como condición metafísica. El autor propone ahondar en el cultivo de la belleza y no en la compulsión de la creación de obras por el mero hecho cuantitativo en sí mismo. Propone a estar en consonancia con lo bueno y bello del ser humano y de allí hacer surgir lo creativo para la ejecución artística.

La creatividad es un tema que se viene estudiando desde los albores de la humanidad y a la fecha es tema vigente transversal a todas las artes. Se lo aborde desde lo religioso, metafísico, filosófico, o banal, el tema está en el tapete de todas las discusiones que devienen de lo artístico. Y no es para menos. En épocas de la Inteligencia Artificial, Pinterest, Google, Meta y demás, lo escaso y valioso es aquello que posee la cualidad de ser original, en un mundo “artístico” cada vez más acotado, en donde sobreabundan las copias, plagios “homenajes” e “inspiraciones”.