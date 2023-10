El mensaje de Lali Espósito a Israel en medio de la guerra

La actriz y cantante, quien es muy querida y conocida en Israel, se ha solidarizado con el pueblo israelí durante la guerra.

El grupo terrorista Hamas atacó a Israel, muchos fanáticos de Lali Espósito provenientes de aquél país, le solicitaron a la intérprete que les mande un mensaje de apoyo. Si bien en un principio la cantante decidió mantener el silencio, recientemente habló de esto a través de su cuenta de Twitter donde le brindó todo su amor al pueblo que está sufriendo la guerra.

A pesar de las críticas que recibió al respecto, Lali Espósito no dudó en expresar su dolor por la difícil situación que se encuentra viviendo Israel con las torturas, asesinatos y crímenes de lesa humanidad que realiza Hamas. "Quiero, aunque sea por este medio, enviar mi amor al pueblo de Israel. Enviar amor a TODOS los inocentes que sufren la mierda de la guerra . A todos los inocentes en este conflicto hostil e imposible", comenzó escribiendo.

Luego, agregó: "Que tristeza . Envío amor y fuerza . Es realmente increíble que el mundo entero esté viendo este horror y no se pueda hacer nada . Me resulta demoledor e inaceptable pensar que ESTO está pasando. Que el ser humano pueda moverse desde el odio así. Que desidia humana . NO a la guerra! A todos mis amores, amigos, familias queridas y fans les envío todo todo mi amor".

La publicación de la actriz llegó a los 19 mil likes y recibió otra cantidad de respuestas. Entre las mismas se encuentran aquellos que están agradecidos por el comentario y el apoyo de Lali así como quiénes la han criticado por hablar luego de "sufrir presión" por parte del pueblo israelí y su equipo para pronunciarse sobre la guerra.