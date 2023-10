El árbitro Andrés Merlos habló del Superclásico y le contestó a Almirón

El juez del último Boca-River se refirió a su actuación y a las declaraciones del DT xeneize.

El árbitro Andrés Merlos se refirió hoy a su actuación en el último Superclásico, que tuvo como ganador a River por 2-0 en La Bombonera, y le respondió a Jorge Almirón, quien deslizó cierto favoritismo del juez por el club de Núñez, a propósito de una foto que se filtró en redes sociales.

"Con respecto a lo que dijo, para mí fue muy satisfactorio. Si lo único que tuvo para quejarse fue que habían salido fotos mías de River, yo estoy feliz", señaló Merlos en diálogo con la radio DSports.

"Cada uno es libre de decir lo que quiera. Si no tiene una roja o un penal para protestar y lo que puede manifestar es eso, yo estoy feliz de la vida", remarcó Merlos.

"No sé si esta bien o mal que el árbitro diga o no de que equipo es. Mi familia va a estar feliz cuando al equipo arbitral le vaya bien. Ellos aún no se acostumbran a esto y sufren creo que por eso un árbitro nunca va a decirlo", señaló Merlos.

A su vez, el árbitro quedó conforme con su trabajo, y el de sus asistentes, en el Superclásico que se disputó el pasado 1 de octubre en La Bombonera, con triunfo riverplatense en los goles de Salomón Rondón y Enzo Díaz, por la 7ma. fecha de la Copa de la Liga.

"Quedamos muy felices con el Boca-River, salió todo lo planificado. Fue un trabajo impecable. Cuando las críticas son constructivas, bienvenidas sean. Las destructivas ni las consumo. Yo no voy a andar viendo quién opera o si hacen un Photoshop. Siempre va a quedar la duda de si la foto es trucada o no", indicó Merlos.