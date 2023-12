Cuti Romero contó el motivo de su pelea con Mbappé en la final del Mundial: “Estaba recaliente”

El defensor de la Selección Argentina dejó en claro el origen de su cruce con la figura de Francia y defendió su juego fuerte: “Es nuestra manera”.

A poco de cumplirse un año de la conquista del Mundial de Qatar 2022, salen a la luz nuevas anécdotas de aquel día de boca de los propios integrantes de la Selección Argentina. Esta vez fue Cristian “Cuti” Romero quien reveló el motivo de su enojo en la final con Kylian Mbappé, la figura de Francia.

Durante el partido, el defensor cordobés mantuvo una discusión con el delantero del PSG y hasta le cometió una dura falta en la mitad de la cancha. El motivo de ese enojo había sido un supuesto insulto del francés hacia Enzo Fernández.

“Un minuto antes le dijo un par de boludeces a Enzo y no me gustó. En el momento estaba recaliente. Justo hizo el gol y le doy. Me salió de adentro”, relató el Cuti en una entrevista con ESPN.

Luego, aseguró que la tensión no fue más allá y que los ánimos se calmaron pronto: “Son cosas del fútbol que quedan ahí, después la prensa lo hace más grande, pero siempre (tengo) el máximo respeto por absolutamente todos los jugadores”.

El elogio a Mbappé y la defensa del juego fuerte

El Cuti dijo que Mbappé “es un gran jugador” y que “tiene todavía tiempo para hacer carrera y seguramente va a ganar”.

Finalmente, consultado sobre el juego fuerte que exhibió ante el francés, fue contundente: “¿Cómo no le voy a meter? Los defensores argentinos tenemos eso: nos gusta el roce y nos sentimos bien así. Es nuestra manera de jugar”.