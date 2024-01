Balbo a fondo: por qué regresa a Central Córdoba, la conformación del plantel y su relación con el hincha

El nuevo entrenador del Ferroviario rompió el silencio y se refirió a su regreso al mando del plantel santiagueño.

Central Córdoba empezará a transitar, a partir de este miércoles, en Buenos Aires una nueva etapa deportiva en la que intentará estar a la altura de las circunstancias y con un entrenador que es conocido por todos en Santiago del Estero: Abel Eduardo Balbo.

El ex delantero de la Selección Argentina de fútbol volverá a estar al frente del "Ferroviario" en su segundo ciclo y lo hará después de una situación que no lo dejó bien parado cuando en plena competencia del 2022 tomó la decisión de alejarse del club para acordar condiciones con Estudiantes de La Plata sin cumplir con la palabra y el contrato firmado con los dirigentes de la entidad del barrio Oeste.

Pero todo ya quedó atrás y ahora Balbo será el reemplazante natural del renunciante Omar De Felippe y el hombre que tratará de repetir o mejorar aquella gran campaña en la que logró dos cosas importantes: mantener al equipo en la máxima categoría del fútbol argentino y darle su impronta futbolística con una idea que gustó mucho a los hinchas y que le sirvió para ser reconocido por todos, entre ellos la prensa nacional.

Balbo estará arribando a nuestro país en las próximas horas de la ciudad de Roma, Italia, donde se encuentra aislado por un problema de salud ya que al igual que cuando vino a Santiago en la etapa anterior, se volvió a contagiar de Covid-19.

"Voy a estar en la Argentina el 2 o el 3 de enero, un poquito tarde porque estoy con Covid, lamentablemente. Me atrasa un poco el viaje. Esperemos que traiga suerte porque la última vez que fui a Santiago tampoco podía viajar porque tenía Covid cuando me contrataron. Estoy en la etapa final de la enfermedad", comentó el flamante DT de Central.

Y uno de los tantos puntos que tocó fue sobre el Central Córdoba versión 2024. "El Central Córdoba que van a ver es un equipo con la identidad futbolística que ya conocen. Saben cómo pienso. No tengo que volver a explicar todo. Será un equipo que va a salir siempre a jugar de igual a igual a todos; que va a tratar de ganar a través del mérito y no de la suerte. Van a ver once jugadores que van a defender y once jugadores que van a atacar. Ahora hay que empezar en la formación del equipo que no es fácil", aseguró el exfutbolista surgido en Newell's Old Boys de Rosario.

Al margen de que admitió que hará falta traer muchos jugadores en calidad de refuerzos, también Balbo tiró un dato importante y que puede resultar llamativo para muchos: el Central Córdoba que se está gestando no tendrá la misma cantidad de jugadores profesionales en su plantel como en la era por ejemplo de De Felippe.

"Central Córdoba, en los últimos años estaba acostumbrado a trabajar con treinta y cinco profesionales y para mí son muchísimo. Pienso que con 22 es más que suficiente. Eso te permite trabajar mejor. Con treinta y cinco se hace todo más complicado", avisó el entrenador que parece no darle tanta trascendencia al nivel de exigencia que implica jugar para el "Ferroviario" tres torneos en esta temporada que incluye la Copa de la Liga Profesional, el certamen de la Liga Profesional de Fútbol y la Copa Argentina.

Balbo fue un poco más allá y agregó en este sentido: "Incluso creo que para el club económicamente pagar quince contratos menos es una cosa mejor, muy buena. Esa es la idea. Ahora estamos trabajando en la formación del plantel. No es fácil. Los jugadores que estoy eligiendo son funcionales a lo que yo quiero jugar y no es siempre fácil encontrarlos".

Cuando se abre el mercado de pases en el fútbol argentino, la principal traba con la que se encuentran la mayoría de los clubes para sumar refuerzos, es la negativa de muchos jugadores por cuestiones de distancia de una ciudad a otra, sobre todo.

"Es verdad, algunos no quieren ir. No pasa por una cuestión económica o porque Santiago es no sé qué cosa. Con los chicos que hablo yo, pasa por la parte afectiva. Santiago está muy lejos de Buenos Aires y la mayoría son de allí. Se tienen que alejar de la familia, ir a vivir solos a Santiago. La parte afectiva pesa, no es otra cosa", afirmó.

Un equipo con pocos profesionales

Hoy la atención de Central Córdoba y del entrenador Abel Balbo está focalizada en el armado del plantel profesional y el exdelantero que vive con su familia en Roma, adelantó que tanto él como los dirigentes están en el proceso de hablar con los posibles refuerzos y que también tiene pensado hacerlo con los que aún tienen contrato vigente con la entidad "ferroviaria".

"No todos esos jugadores son funcionales a mi juego así que voy a ser muy claro con cada uno de ellos y les diré la verdad. No me gusta mentirles a los jugadores. Si no son funcionales y no van a tener espacio, mejor que vayan a jugar a otro lado", señaló categóricamente Balbo que reconoció que al menos nueve o diez jugadores llegarán como refuerzos.

"Por lo menos nueve o diez van a llegar ya para empezar el día 3 de enero la pretemporada con estos jugadores y después los cuatro o cinco que faltan meterlos en un segundo momento digamos", afirmó.

Haciendo valer la facultad como entrenador y principal responsable del equipo, Balbo puso como condición que el jugador que se sume al plantel tendrá que llegar con el estímulo suficiente y con las ganas de asumir un compromiso que será vital para tratar de estar a la altura de lo que es jugar en Primera División.

"La primera cosa que yo quiero es la motivación. Elegimos al jugador que sea funcional a nuestro juego y después hablar con él para sentirlo. Queremos saber si realmente está motivado al venir a jugar con nosotros. No quiero gente que no esté motivada", afirmó el técnico en un claro mensaje para lo que hoy están con contrato y para los que podrían llegar en los próximos días.

Balbo entiende la bronca del hincha

El alejamiento de Abel Balbo en su primer ciclo en Central Córdoba generó mucha polémica y enojo especialmente en los hinchas del "Ferroviario". Y más cuando el entrenador tampoco dio explicaciones sobre la razón que lo llevó a aceptar el ofrecimiento de Estudiantes de La Plata para dirigir al equipo "Pincharrata".

"Yo entiendo al hincha, aquel que está enojado. Lógicamente el hincha no sabe la dinámica, todo lo que sucede detrás de un equipo de fútbol. Mejor también así porque es la parte más sana", expresó cuando tocó un tema que golpeó fuerte al sentimiento de los simpatizantes de Central Córdoba que estaban ilusionados y muy conformes con el trabajo que venía haciendo el entrenador en la temporada 2022.

Ya pensando en el futuro con Central, Balbo aprovechó para enviarles un mensaje a los seguidores del "Ferroviario" y dijo que vendrá otra vez a Santiago con la idea de comprometerse ciento por ciento con su trabajo para que al equipo sea el principal beneficiado.

"Lo que le digo al hincha es que se quede tranquilo porque van a encontrar en mí una persona muy motivada, que va a tratar de darle el ciento por ciento al equipo como lo hice siempre. Yo no voy a ir a Santiago y pedirme una casa con una pileta para irme de vacaciones. Voy a vivir como lo hice la otra vez, en un departamento con una sola habitación. Pensando exclusivamente en el trabajo y llevar al club a lo más alto posible dentro del campeonato argentino", aseguró.

Más allá del mal humor que le despertó al hincha por dejar plantado a Central, el técnico santafesino tuvo palabras de elogios para la dirigencia que lo apoyó en todo momento y que le ofreció todo lo que estaba a su alcance para realizar su trabajo.

"Tengo un buen vínculo con la dirigencia de Central Córdoba. Yo realmente tengo un afecto muy grande por José Alfano (el presidente del club), Darío Alarcón (el vice), son las dos personas que estuvieron al lado mío en mi primera etapa en Central Córdoba. Realmente ellos me ayudaron en todo, escucharon mis conceptos técnicos, trabajamos juntos realmente de una manera espléndida. Tengo recuerdos muy lindos de ellos dos. Por eso las cosas funcionaron, para que eso suceda tiene que funcionar la parte dirigencial con la parte técnica y la parte técnica con la profesional de jugadores. Si hay armonía ahí, es muy difícil que después te vaya mal", afirmó Balbo como muestra de gratitud y confianza hacia la comisión directiva del "Ferroviario".

Su opinión sobre River, Boca y el fixture 2024

Abel Balbo ya sabe cuál será el camino que tendrá que recorrer Central Córdoba tanto en la Copa de la Liga como en la Liga Profesional de Fútbol, pero aun así se mantiene expectante en lo que podrá hacer su equipo cuando se mida con rivales de mayor jerarquía futbolística.

"No soy un tarado. Si vamos a jugar contra River en su cancha, sé que es superior en un torneo largo. En un partido seco, jugando en equipo, estamos ahí. Por eso para mí ir a jugarle a River, a Boca o al que sea de visitante de igual a igual, será normal. Es una cosa que hay que hacerla. A Boca le vamos a ir a jugar de igual a igual como lo vamos a hace cuando juguemos contra cualquier otro equipo de visitante. Sin miedo, tratando de buscar el partido y de ganar. Esa es mi idea y mi mentalidad", acotó el adiestrador cuando hizo referencia a lo que quiere y aspira para sus dirigidos en esta temporada.

Sobre el fixture del 2022 señaló: "Me gusta el fixture. Todos los partidos son difíciles, de local o de visitante. Tampoco son complicados todos los partidos. Hay que jugar uno por uno, preparar partido por partido y dar el máximo cada vez que se juega".

Central Córdoba ya tiene todo armado con el trabajo de la pretemporada en Buenos Aires que será hasta el 18 de enero y Balbo adelantó que el equipo se concentrará en un hotel que separa a la ciudad de Buenos Aires con La Plata.

"La pretemporada será en un hotel que está ubicado entre Buenos Aires y la ciudad de La Plata. Las canchas de entrenamientos están a cinco minutos del hotel", avisó.

Su vuelta se da por una cuestión sentimental

¿Por qué decidió volver a Central Córdoba?, fue la pregunta que surgió en la charla con Abel Balbo y el técnico respondió: "En realidad tuve una reunión con Tigre y a ellos les gustó muchísimo. Hicieron una propuesta al otro día para que vaya a entrenar. Yo tenía otra reunión con otro equipo de Primera que ahora tiene entrenador y no lo voy a decir tampoco. Después apareció lo de Central Córdoba y a mí lógicamente me sedujo más por diversos motivos. Me llamaron el nuevo director deportivo, Juan José Concina, y Darío Alarcón (el vicepresidente). Elegí Central Córdoba, agradeciéndole a Tigre porque es una institución muy buena, extraordinaria, de un nivel muy alto. Mi elección también es por una parte sentimental", comentó el DT que dejó en evidencia una relación especial con la entidad santiagueña.

El paso anterior del flamante entrenador de los ferroviarios lo marcó para siempre en Santiago donde encontró un público que lo hizo sentir como en su propia casa.

"Estoy muy feliz de volver a Santiago del Estero también por una cuestión emotiva. Encontré gente que me trató muy bien realmente. Me encanta Santiago y vuelvo muy feliz. Vamos a trabajar duro y haremos todo lo posible para que vuelvan a ver un equipo competitivo y que le juegue de igual a igual a todos. Que haga feliz a la gente, ganando partidos y logrando los objetivos que tienen desde el primer día", dijo.

Balbo también dio a conocer el resto de los integrantes del cuerpo técnico entre los que están Gabriel Martínez y Santiago Vergini como ayudantes de campo y Damián Fain como analista de videos.

El calor como excusa para la pretemporada

Central Córdoba empezará a moverse desde este miércoles en Buenos Aires con los trabajos de pretemporada y Balbo explicó la razón por la que se eligió dar el puntapie inicial de la preparación afuera de Santiago.

"Arrancaremos el 3 en Buenos Aires y no en Santiago hasta el 18 por una cuestión climática. Las primeras semanas son de trabajo muy duros y el calor de Santiago no ayuda en ese aspecto. Estamos organizando cuatro amistosos antes de empezar el campeonato. Tres se harán en Buenos Aires y uno en Santiago", aclaró.

En este sentido, confirmó que el 17 de enero, Central Córdoba se medirá con Instituto de Córdoba en uno de los cuatro amistosos previsto antes de debutar en la Copa de la Liga Profesional.

"El de Instituto de Córdoba es el 17 de enero. Ya me puse de acuerdo con Diego Dabove (el entrenador de La Gloria) en Buenos Aires. Después el 10 y el 13 todavía no están definidos los rivales. El 20 de enero será el último y previo al debut de la Copa de la Liga Profesional que tenemos pensado organizarlo en Santiago", confió el DT.

Confía en que Mansilla seguirá en el plantel

El futuro del arquero Matías Mansilla parece estar hoy en el centro de la escena y no es para menos en Central Córdoba. El oriundo de la ciudad de Los Juríes es pretendido por varios clubes de la Liga Profesional de Fútbol y hasta Nacional de Uruguay puso su mirada en él.

Balbo reconoció estar al tanto de la situación del golero ferroviario y dio casi por hecho que seguirá en el plantel en la presente temporada. "Mansilla tuvo un año extraordinario. Es un arquero excelente. Va a ser el arquero de Central Córdoba. En caso de que se vaya, el hincha se tiene que quedar tranquilo porque llegará un arquero del mismo nivel", dijo.

