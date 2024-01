Amber Heard agradeció el "apoyo incondicional" a sus fans, a pesar de que su papel en Aquaman 2 fue mutilado

Jason Momoa trató de echarla de la película, pero eso no ha impedido que la actriz agradezca el amor de sus seguidores.

Durante un tiempo, fue lo único de lo que se habló sobre 'Aquaman y el reino perdido': la presencia reducida de Amber Heard en ella. Ahora, con la película estrenada, hemos podido comprobar que su papel en la misma es prácticamente anecdótico, lo que no ha impedido a la actriz agradecer a sus fans en Instagram.

Hay que tener en cuenta que en el juicio de 2022 Heard afirmó que tras su divorcio de Johnny Depp, Warner no quiso incluirla en la secuela de 'Aquaman' y le quitaron escenas de acción como resultado final. Ahora ha bajado un poco el tono belicoso tras ver el resultado en taquilla de la película, no espectacular pero tampoco desastroso.

"Tras todo este tiempo, 'Aquaman 2' se ha zambullido (perdón, es demasiado fácil). Gracias a todos mis fans por el apoyo abrumador y el amor al retorno de Mera. Muchísimas gracias", escribió la actriz.

Para cualquier otro actor este post sería una obligación contractual más, pero en este caso es llamativo porque la actriz no ha hecho apenas prensa para promocionar la cinta y, además, hacía más de medio año que no utilizaba sus redes sociales después de desvelar el desplante del equipo de la película hacia ella. El director James Wan siempre quiso dejar a Mera de lado en esta segunda parte para centrarse en el hermano de Arthur, Orm, algo que a Heard no le gustó.

Amber Heard

Y es que, según las notas de la terapeuta de Heard que Variety mostró antes del estreno, ella notó poco apoyo por parte del director y del actor principal, Jason Momoa, que trató de echarla de la película. Con el DCEU acabado y enterrado, habrá que ver si la carrera de la actriz también lo está pese a su agradecimiento absoluto a los seguidores. De momento no tiene ningún proyecto después de 'Aquaman'... Y queda la duda de saber hasta qué punto está su imagen dañada en Hollywood.

Amber Heard como Mera.