Zaira Nara dio nuevos detalles sobre la salud de Wanda Nara

Zaira Nara mostró su lado más sensible y compartió detalles sobre la enfermedad que padece su hermana Wanda. En un mano a mano con Socios del Espectáculo, la modelo contó lo que sintió luego de enterarse que la mediática tenía leucemia. En este sentido, se mostró muy tranquila con la manera en la que su hermana estaba transitando este difícil momento: “Ella está muy bien, se la ve muy bien y por suerte está muy bien”. Y agregó en relación a sus sensaciones tras enterarse la noticia: “Me pegó como a todos, me parece que Wanda es de todos y a todos nos afectó el no saber qué tenía, qué le pasaba”. “Por suerte hoy está muy bien y está acompañada, está haciendo lo que más le gusta. No te diría que ya está curada porque es un tratamiento, pero sí que está pasando un muy buen momento y me pone muy feliz”, aseguró la modelo con una sonrisa. Por otro lado, Zaira también se refirió a la lección que aprendió a partir de todo esto: “Uno nunca espera malas noticias de alguien cercano, uno piensa que las noticias malas pasan en el noticiero y nunca le tocan a uno y la verdad que cuando te llega algo cercano decís ‘a mí también me puede pasar ese dolor que uno ve en las redes sociales, en la tele'”.