Kevin Zenón reveló cuál es la traba para poder irse a Boca

Al futbolista le preguntaron por su transferencia al conjunto xeneize y afirmó que el presidente es el que pone “trabas”.

Kevin Zenón señaló al presidente de Unión de Santa Fe, Luis Spahn, por poner "trabas" en la negociación de su pase a Boca Juniors. "Deberían preguntarle al presidente que es el que está poniendo trabas", apuntó en una rueda de prensa que brindó luego del amistoso contra Nacional de Uruguay, en el estadio Gran Parque Central de Montevideo.

El mediocampista pretendido por Boca no profundizó sobre el tema pero dejó en claro su fastidio con el titular del club. "No sé, mucho no puedo hablar del tema, eso deberían preguntarle al presidente", insistió Zenón.

El jugador, de 22 años, fue suplente pero entró sobre el final del amistoso que Unión empató 1-1 ante Nacional y pese a su gol en la definición por penales su equipo cayó por 4-3.

"Uno siempre trata de estar tranquilo pero a veces la cabeza está en cualquier lado", reconoció el zurdo.

Su entrenador, Cristian "Kily" González, también se refirió al tema y aseguró que Zenón pasa un momento "complicado".

"Al ser pretendido por Boca, a todo el mundo le gusta. Uno trata de que se focalice, pero la está pasando complicado. Ojalá le busquemos la vuelta para que se solucione: que se quede o se vaya", expresó el "Kily" en declaraciones a Star+, apenas terminó el amistoso en Uruguay.

La última oferta que habría realizado Boca por Zenón fue por 3 millones y medio de dólares más la cesión de uno o dos futbolistas.