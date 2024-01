La razón por la que Messi no asistió a la gala de los premios FIFA The Best

El capitán argentino decidió quedarse en Miami y no participó de la premiación.

Lionel Messi no viajó a Londres para participar de la gala de los premios FIFA The Best de la FIFA en donde fue galardonado como el mejor jugador del 2023 en una terna que compartía con el noruego Erling Haaland y el francés Kylian Mbappé.

El capitán de la Selección Argentina y del Inter Miami prefirió quedarse en Estados Unidos para seguir con la pretemporada de Inter Miami, cuyo plantel regresó de sus vacaciones el sábado con vistas al inicio de la temporada oficial en febrero.

La intención de Messi ya que el viaje a Londres significaría perder entre tresy cuatro días de entrenamientos y no quiere padecer con el físico como en la temporada pasada por el cambio de calendario.

El rosarino quiere tener la mejor preparación posible para una temporada en donde buscará llegar a lo más alto con el Inter Miami y también estar a punto para jugar la Copa América en los Estados Unidos.