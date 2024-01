Alejandra Maglietti cruzó a Catalina de Gran Hermano: “Tu actitud es de patotera”

La panelista de Bendita mantuvo un picantísimo chispazo con la última eliminada del reality de Telefe.

Después de quedar fuera de Gran Hermano 2023 estuvo Catalina Gorostidi en Bendita. Alejandra Maglietti fue la más dura del ciclo al cuestionar las peleas que mantuvo dentro del reality y fue al hueso.

“Te escondés detrás de las formas y de tu carácter, pero la actitud que tuviste fue de patotera. Perseguir a alguien para seguir insultándolo, es de patotera”, señaló, picante sobre la polémica pelea que la médica mantuvo con Emmanuel.

“Ni si quiera se justifica. Yo pediría perdón por toda la situación y no solo por un insulto en particular. Es muy agresivo”, se despachó. Sin embargo, la pediatra no se quedó callada.

El filoso cruce entre las mujeres

Sin embargo, la panelista fue muy tajante al opinar sobre el paso por la casa de Catalina.

Alejandra:- ¿No sentiste que te fuiste al grupo equivocado de la casa? Las Furiosas son las que van a terminar afuera.

Catalina:- No para nada. Yo me junté con la gente que tenía mis propios valores, las que más me divertían y me interesaban”

A:- ¿Tus valores son esos? Por ahí se disfraza la sinceridad con crueldad y yo no estoy de acuerdo con esa forma de vivir. En Furia y en las Furiosas se notaba justamente eso.

C:- Éramos auténticas.

A:- ¿La autenticidad es crueldad?

C:- No, no, para nada. A mí, por ejemplo, me molestaba algo de Isabel y se lo decía en la cara. Ella en cambio todo lo que decía, lo decía por detrás.