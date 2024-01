Zaira Nara recordó cuando su hermana Wanda le quiso hacer “gancho” con Mauro Icardi

La conductora quiso que la modelo saliera con quien ahora es su marido y padre de sus dos nenas, Francesca e Isabella. “No sabés lo que es, es bueno, es tal cosa... no sabés cómo me lo vendía”, dijo entre risas.

Por primera vez, Zaira Nara, que está felizmente en pareja con Facundo “Polito” Pieres, rememoró cuando su hermana, Wanda Nara, quiso hacerle “gancho” con Mauro Icardi, quien ahora es su marido y padre de sus dos nenas, las pequeñas Francesca e Isabella.

“Lo que pasó es que Wanda quería presentarme a Mauro. Yo estaba soltera e íbamos a ir a la isla de Caras porque ella iba a renovar los votos con Maxi. Y mi hermana me empieza a decir ‘Zai, hay un chico que te quiero presentar...’”, rememoró Zaira, entre risas, en su programa de streaming.

“Yo odio que me presenten a alguien, ya me cae mal de entrada. No tenía ganas de conocer a nadie. Encima yo ya estaba conociendo a un exnovio mío. ‘No sabés lo que es, es bueno, es tal cosa’... No sabés cómo me lo vendía (a Icardi). Y lo terminó llevando de sorpresa a la fiesta en la isla de Caras...”, recordó, haciendo hincapié en que nunca tuvo intenciones con el futbolista que, finalmente, se casó con Wanda en 2014.