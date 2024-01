Wanda Nara desmintió la cláusula millonaria por "infidelidad" con Mauro Icardi

A través de sus redes sociales la empresaria, conductora y cantante aclaró los rumores que trascendieron durante las últimas horas.

Wanda Nara salió a desmentir las versiones sobre un presunto acuerdo prematrimonial por infidelidad con el futbolista Mauro Icardi y con los tacones de punta le respondió al Sport Mediaset, que alegó como fuente a la Revista Noticias. Según lo informado, la empresaria habría fijado con Mauro una multa de 100 millones de dólares que debería pagarle en caso de serle infiel. “Lo peligroso de inventar estupideces es que después, si uno no aclara, la repiten en todo el mundo”, dijo la mediática y acompañó su posteo con un sticker con la frase"Fake News". En su descargo vía Instagram, agregó: “La imaginación no tiene límites". Y se preguntó: "¿A quién se le ocurre semejante mentira y disparate? Entiendo que una nota mía vende, pero ya hace rato se van de tema”. Dato no menor: el medio italiano informó que el acuerdo en el matrimonio de la conductora y el deportista surgió después de la infidelidad que hubo en la pareja porque Icardi tuvo un encuentro con la actriz Eugenia "La China" Suárez, que fue la tercera en discordia, en octubre de 2022. En ese momento hubo una separación por unos meses, en donde cada uno hizo su vida y ambos siguieron relacionados por la rutina familiar y doméstica. Luego de las disculpas públicas por parte del jugador, continuaron con su historia de amor.