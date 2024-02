Wanda Nara habría bloqueado a L-Gante por complicar su relación con Mauro Icarid

Según indicaron, el desencadenante habría sido la reciente declaración del músico de cumbia, insinuando la existencia de un romance entre ellos.

Las declaraciones de L-Gante con respecto a su amistad con Wanda Nara habrían provocado un serio malestar en la empresaria, con consecuencias inmediatas. Esto, presuntamente motivado a las nuevas prioridades del cantante. En su reciente visita al ciclo Noche al Dente (América), el cumbiero deslizó que la empresaria lo llamó para hacer una juntada nocturna, pero el debió rechazar la invitación porque prefirió pasar tiempo de calidad con su nueva novia, Candela Arizaga.

Sobre este tema, Marcia “Pochi” Frisciotti, la dueña de la cuenta de chimentos Gossipeame, contó en el ciclo Empezar el Día (Ciudad) que la versión del cumbiero no habría sido la correcta. “Ella no lo habría llamado. Wanda estaba grabando con todo el grupo de gente que le produce a Elián. Lo que me cuentan es que eso no habría sido así”, señaló la panelista.

Pochi amplió que este no habría sido el único detonante que motivó a la ahora cantante a dejar de seguir al intérprete en sus redes: “Wanda lo tendría bloqueado de todos lados por muchos dichos que habría tenido L-Gante sobre una relación con ella, que ella no habría sentido tal. Sino que ellos estaban solos y son amigos”.

Esta versión sería sustentada por el entorno cercano de la esposa de Mauro Icardi, que insistió en que no hubo ningún vínculo romántico entre ambos.