Candela Arizaga habló por primera vez sobre su romance con el cantante.

A pocos días de que L-Gante blanqueara en redes sociales y en televisión su noviazgo con Candela Arizaga, la joven le dio una nota a Socios del Espectáculo en la que habló del vínculo actual del cantante con Wanda Nara, con quien habría tenido un explosivo affaire cuando estuvo distanciada de Mauro Icardi. Además, Cande dejó en claro si le molesta que la comparen físicamente con la famosa. Notero: -L-Gante contó que Wanda lo llamó, pero que no se juntaron. ¿Vos sos celosa? Candela: -Sí, pero la mejor. Todavía nos estamos conociendo. No me pondría celosa. Notero: -Esa relación puntual con Wanda, ¿te pondría celosa? Candela: -No, la mejor. La banco a Wanda. Me cae bien. Notero: -En algunos medios titularon que eras parecida a ella. Candela: -No, para mí que no. Pero gracias.