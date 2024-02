Kristalina Georgieva: "No estamos discutiendo un nuevo programa con la Argentina"

La directora de la entidad confirmó que no está en negociación un nuevo programa con el país.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) no negocia un nuevo programa con Argentina, más allá del préstamo de u$s44.000 millones que ha contraído el país, declaró este jueves la directora de la organización financiera, Kristalina Georgieva. "En este punto no estamos discutiendo un nuevo programa", dijo Georgieva en una rueda de prensa, un día después de que el directorio ejecutivo del fondo diera luz verde para el desembolso de 4.700 millones de dólares correspondientes a la séptima revisión del acuerdo crediticio. "Dada la ambición que mostraron cuando discutimos la séptima revisión parecía la revisión número uno, porque hay un enfoque drásticamente diferente", dijo deshaciéndose en elogios hacia los planes del presidente Javier Milei. En un país con una inflación de tres dígitos, sin prácticamente reservas y con una pobreza desbocada, "respaldamos totalmente la decisión de abordar estos problemas con más ambición que la que hemos visto en años anteriores y decirle la verdad a la gente", declaró. "Lo que puedo decirles es que hasta ahora hemos visto un buen equipo" y "un presidente muy pragmático, no limitado ideológicamente" sino que busca "maneras de que el país pueda salir de esta dificultad", añadió. La directora del Fondo aplaude la idea de eliminar los múltiples tipos de cambios, de evitar la financiación monetaria del banco central y de establecer un objetivo de superávit fiscal primario de aproximadamente el 2% del PIB este año, es decir antes del pago de intereses de la deuda. También ve con buenos ojos la decisión tomada la semana pasada de retirar un "capítulo fiscal" de su controvertida ley ómnibus de reformas, con el que buscaba asegurar el "déficit cero" en las cuentas fiscales. "Fue una decisión pragmática, te mueves hacia donde tienes más consenso", afirmó Georgieva, que asegura que el FMI ha analizado sus consecuencias sobre los objetivos fijados y están "satisfechos de que existe un plan de contingencia". "Lo que está muy claro es que superar este año tan difícil requerirá más planificación para contingencias y más agilidad y adaptabilidad", recalcó no obstante. "Existen riesgos", advierte, porque "superar una gran transformación, el cambio Big Bang, nunca es fácil".