Wanda Nara aseguró que Milei es "el presidente más sexy de todos los tiempos"

La empresaria, que vino al país en su faceta de cantante, habló de todo en televisión, pero cuando le preguntaron por la política sacó la pelota de la cancha.

Wanda Nara está en el país en lo que probablemente sea la semana más calurosa de lo que va de 2024, y la más picante a nivel social y político por el debate en Diputados de la Ley Ómnibus. Sin mencionar las manifestaciones ni las votaciones en el Congreso, la empresaria se refirió a Javier Milei como "el presidente más sexy de todos los tiempos". "Yo no hablo de política, quiero lo mejor para mi país", sentenció Nara casi sobre el final de un móvil con "Intrusos" este viernes, cuando la encontraron en su auto yendo a alguno de los eventos para promocionar "O bicho vai pegar", un tema futbolero que acaba de estrenar. Mientras arreciaban el calor y los bombos en la tribuna popular -que es la calle- la mediática devenida en cantante sacó la pelota afuera de la cancha con tal de no contestar las preguntas de Karina Iavícoli sobre lo que está pasando en el Congreso con la Ley Ómnibus. "Tenemos el presidente más sexy de todos los tiempos, así que disfrutemos y que nos vaya bien", gambeteó antes de irse de pantalla. Wanda Nara no es la primera mediática que elige no hablar de política. A Emilia Mernes le costó muchas críticas elegir quedarse al costado de la charla, mientras que María Becerra entró de lleno en el juego.