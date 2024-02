"El Gobierno ha actuado dentro de la legalidad", opinó Espert sobre la tensión con Chubut

El diputado del monobloque Avanza Libertad le pidió a Ignacio Torres, "ajustar mucho más" las cuentas del Estado local para terminar una "relación enferma" que hace que "las provincias dependan de Nación".

El diputado del monobloque Avanza Libertad, José Luis Espert, afirmó hoy que al Gobierno nacional "ha actuado absolutamente dentro de la legalidad" al retener los fondos coparticipables pertenecientes a Chubut y le pidió al gobernador de ese territorio, Ignacio Torres, "ajustar mucho más" las cuentas del Estado local para terminar una "relación enferma" que hace que "las provincias dependan de Nación".

"El Gobierno nacional ha actuado absolutamente dentro de la legalidad y no haciendo nada que el gobernador de Chubut no supiera", defendió Espert la decisión que tomó en los últimos días la administración del presidente Javier Milei de no girar los fondos correspondientes a la coparticipación de esa provincia, y a la que el gobernador Torres respondió con la amenaza de cortar el suministro de gas y petróleo.

En diálogo con Radio Mitre, el legislador nacional respaldó la "legalidad" de la medida del Ejecutivo porque, explicó, la provincia chubutense firmó a fines del año pasado, cuando el gobernador era Mariano Arcioni, "un contrato con el Gobierno nacional por el cual se comprometía a pagar una deuda con coparticipación federal".

Espert explicó que el monto retenido, unos 13.000 millones de pesos, "representa un tercio de los giros de coparticipación que le corresponden a Chubut", y planteó entonces, que el gobernador Torres "tiene que ajustar mucho más de lo que está ajustando" las cuentas de la provincia.

"Esto también le toca a Chubut", continuó al elogiar los recortes realizados por el ministro de Economía, Luis Caputo, para alcanzar el déficit cero a nivel nacional.

El diputado llamó a terminar la "relación enferma de la coparticipación" que, dijo, "hace que las provincias dependan de Nación, y al mismo tiempo, la Nación viva tironeada por las provincias".

Para eso, planteó que el "Estado provincial y los que dependen de la burocracia estatal" deben poder vivir "de lo que la provincia pueda recaudar".

"Este país tiene que ser federal, no significa lo que está ocurriendo hoy con la coparticipación de impuestos donde el pobre de la provincia de Buenos Aires está pagándole al rico de la provincia de Chaco porque se redistribuyen ingresos fiscales", completó.