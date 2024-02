Wanda Nara confirmó que tiene un perfil de Instagram trucho: ¿para qué?

Antes de ser empresaria Wanda Nara ya tenía una larga trayectoria mediática y aprendió lo útil que es mantener algunos asuntos de incógnito.

Wanda Nara tiene miles de seguidores en las redes sociales, así que no es extraño que sepa cómo manejarse online, ni cómo capitalizar su popularidad. Pero la privacidad es prioridad, así que la mediática empresaria confesó esta semana que tiene un perfil falso en Instagram, y contó para qué le sirve. "La uso para ver gente que no sigo", confirmó Wanda Nara en el programa vía streaming "Sería increíble", donde también aclaró cuáles son las reglas para ese perfil trucho: "No puteo y no la uso para seguir, la uso para buscar". ¿Busca qué? Gente. El perfil trucho de Instagram le sirve a la mediática para evitar que su "for you page" (el buscador de cuentas personalizado) se llene de opciones que no desea ver dos veces. "Es para ver gente que no querés que le aparezca", dijo Wanda y agregó: "A veces siento que no se imaginan que uno está al pedo en la cama mirando cosas. No quiero que se den cuenta que estoy tan al pedo". La mediática también explicó que tiene "muchas horas de avión" entre Argentina y Turquía, por ejemplo, que es el país donde juega su marido, Mauro Icardi. "A veces son 18 y llego a ver las cuentas de los abuelos, de todos los parientes", convino. Esta es la primera vez que Wanda Nara confirmó que tiene un perfil trucho en Instagram, y que lo usa para "stalkear" gente a la que no sigue.