Balbo analizó el empate de Central Córdoba ante Atlético Tucumán y habló de cansancio

El DT comentó que su equipo bajó el rendimiento en el segundo tiempo debido al desgaste.

Central Córdoba no pudo alcanzar la recuperación al empatar 0-0 de local ante Atlético Tucumán en su regreso al Estadio Único Madre de Ciudades. Tras el encuentro, el entrenador del equipo santiagueño, Abel Balbo, analizó el partido y justificó la baja de rendimiento en el segundo tiempo debido al cansancio.

“Más allá del resultado, el equipo está creciendo partido tras partido. Vamos a tener partidos top, bajos, buenos. Es un equipo nuevo, con jugadores nuevos y un proceso que recién arranca. Por eso no hay que exaltarse cuando se gana fácil ni deprimirse al perder. Fue un partido parejo. Como se juega un clásico. Creo que el empate es un resultado justo. Estoy tranquilo porque hicimos un buen partido ante un rival que tiene muy buenos jugadores”, afirmó el DT.

“El equipo estaba cansado. Regalamos con una programación pésima en la vuelta del viaje a Buenos Aires. Los chicos se levantaron a las 10 de la mañana en el día del partido, jugaron a la noche, tuvieron que viajar 16 horas y llegamos al otro día a las 3 de la tarde comiendo sándwich en el micro. Regalamos tres días de descanso con un viaje mal organizado y hoy lo sufrimos”, agregó.

Mientras, añadió: “Pienso que el partido con Defensa fue mejor. Pero fue diferente porque allá nos salieron a buscar, aquí nos esperaron y se dificultó. Estoy convencido que el cansancio tuvo mucho que ver. Perdimos mucho en las segundas pelotas y también los duelo. Al estar cansado, el equipo no está corto, por ende, no puede hacer una buena presión, no puede ser agresivo. Todo consecuencia de eso”.

“Lo bueno es que hoy jugamos en casa, por lo tanto, los jugadores van a descansar mejor, van a dormir en un colchón, en una cama y no en un colectivo y para el viernes vamos a jugar bien”, contó.

Por último, afirmó: “Rescato mucho la mentalidad del equipo. El ambiente en el vestuario era de un equipo que perdió el partido. Si el empate no les alcanza y les da sabor a derrota, quiere decir que tienen una mentalidad ganadora. Ahí dimos un paso adelante”.