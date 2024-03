Riquelme analizó el presente de Boca y respaldó a Diego Martínez: sus mejores frases

El presidente y máximo ídolo del Xeneize habló un día después de la derrota del equipo ante Unión en Santa Fe y repasó varios temas.

El presidente de Boca y máximo ídolo del club, Juan Román Riquelme, rompió el silencio en una entrevista exclusiva con TyC Sports este jueves, luego de la derrota del equipo de Diego Martínez ante Unión de Santa Fe en la Copa de la Liga. El dirigente repasó todos los temas de la actualidad azul y oro: el nivel del equipo, la crítica al formato del torneo, los contratos que se vencen, el sueño por futuros refuerzos y más.

El mandatario del elenco de la Ribera bancó al actual entrenador en este tiempo que lleva al frente del equipo y aseguró que por momentos le ha gustado lo que vio en el campo de juego. "Contra Sarmiento tendríamos que haber hecho más goles. Con River fue parejo, pero de local el equipo está bien. Es difícil para el técnico que es nuevo, no tiene mucho tiempo y los muchachos no son máquinas, es lógico que estén cansados", analizó.

Sobre la Sudamericana que se le viene a Boca

"Tenemos la obligación de competir en todos los torneos, respetar al equipo que nos tocó de la Copa Argentina y lo mismo en la Sudamericana".

Los contratos que se vencen en el club

"Marcelo (Weigandt) sabe lo que pienso yo, hablé con él luego del partido del año pasado con Godoy Cruz, y están hablando para renovar. Nicolás, lo mismo. Y tenemos jugadores más grandes como Luis, los dos arqueros, Pol Fernández, Benedetto... Está entretenido el tema pero lo disfrutamos y queremos que el técnico cuente con un buen plantel y podamos competir".

La continuidad de Chiquito Romero en Boca

"Chiquito tiene contrato hasta fin de año. Cuando vino tuvo que aguantar que dijeran que estaba grande y no podía jugar más, después atajó unos penales y ya era el Loco Gatti. Él y Marcos son estrellas, verlo en el club me da mucho gusto".

Los motivos por los que decidió no ser entrenador

"Pensé que era lo más lógico. Imaginate si el equipo de Riquelme juega mal o pierde dos partidos. Si estoy de dirigente y hace cuatro años analizan al Boca de Riquelme, mirá si fuera técnico. Pero estoy contento y la paso bien. El club va creciendo".

El presente de Alan Varela en Europa

"Si lo compra otro club bienvenido, porque es un fenómeno como persona y hace todo el camino que debe hacer un futbolista. Jugó más de 100 partidos, ganó cinco títulos y se fue a una liga en la que tiene tiempo para seguir creciendo. Es un fenómeno. Dios quiera que el día de mañana pase a un gran club y nos pondría muy feliz porque se lo merece. Portugal le vino bien. Les pasó a Di María, Falcao, James Rodríguez, Lucho González".

Riquelme habló de la posibilidad de que lleguen Nández y Torreira

"Nahitan es muy amigo de Cavani, pero allá es capitán, no sé muy bien su situación. Ahora ha vuelto a jugar en la selección y eso hace que a veces sea más difícil que vuelva. Hoy en día no sabemos nada. Y Torreira jode que quiere jugar con la camiseta, viene a ver a Boca cuando está acá con el papá. Hablo de vez en cuando, ahora está en Turquía y el club lo compró".

Riquelme esquivó responder si Banega lo llamó para volver

"A Ever lo conozco desde 2007. Espero que esté contento ahí en Newell's, sabe que lo quiero mucho. Cuando jugué el partido de las Leyendas en Villarreal vino a saludarme su hijo. A nosotros nos regaló la Copa y no tenemos más que afradecerle. Eso es todo lo que puedo decir".

Los elogios para Dybala

"Dybala, con Lautaro Martínez, son las estrellas del fútbol italiano. Acá por ahí no se le da tanto el valor que en Italia. Lo están haciendo de maravillas los dos".

Riquelme, sobre la chance de la vuelta de Paredes

"Él debutó acá, disfrutó de jugar varios partidos y después hizo una carrera maravillosa en Europa. Sabe bien que es su club, pero es una decisión de él. Cuando un jugador viene de Europa es por él. Dependerá cuánto quiera seguir allá y cuando quiera volver, ojalá que sigamos acá".

Riquelme reconoció que habla con Medel y estuvo cerca de ser refuerzo

"Hablamos con muchos jugadores. Con los que tuve de compañero sigo teniendo buena relación. Hará un año estamos esperando si nos aparecía la posibilidad de un cupo y llegó un momento que se vencía el tiempo, pero con Gary Medel tengo una relación de toda la vida y le dije que no estaba la posibilidad de abrir el lugar. Él se muere por volver jugar acá. Ahí nos perdimos de contar con él".

Los jugadores del fútbol argentino que le gustan

"Se me hace difícil porque hay cosas chiquitas que para mí son un montón. Ver a Roger Martínez, cómo se perfila y controla para encarar al defensor, ya es un montón. Juanfer juega caminando para todo el mundo pero siempre recibe solo y golpea de una manera que se la deja con ventaja al compañero. El 9 de San Lorenzo compite todo el tiempo (por Adam Bareiro)".

Riquelme, sobre la polémica por los arbitrajes

"Todos tenemos que ayudar. Nosotros, los técnicos y jugadores, que desde adentro vuelven locos a los árbitros, y ustedes (por los periodistas). Hoy con el VAR el que decide cuando hay un penal mayormente es el de la cabina, pero cuando paran una jugada todos le reclaman al árbitro y el que está por decidir es el que está mirando la tele. Entonces el que no ve la jugada siempre cree que lo están perjudicando".

El análisis sobre el fútbol actual: "El fútbol de hoy es un quilombo"

"Hoy no sé de qué jugaría. Con el tema del VAR me anularían todos los goles por el uso de los brazos. Hasta me resulta raro que el defensor defienda con las manos atrás, si te enganchan para un lado o el otro te caes. El fútbol de hoy es todo un quilombo".

Más elogios para Cavani: "Es una superestrella"

"La presión que tiene es con él mismo de querer acompañar y ayudar al equipo. Viene primero y se va último. En el partido más importante, ante Palmeiras en semis, cuando nos quedamos con uno menos, fue como ver a alguien jugando en su barrio. Ha sido el culpable de que lleguemos a la final. Cuando entra a la cancha es un orgullo. Hace lo que tiene que ser un delantero. Contra Belgrano, el movimiento que hace en el cabezazo es perfecto. Para mí el fútbol no es solo meter goles. Es una superestrella".

La definición de Riquelme sobre si le gusta cómo juega Boca

"Contra Sarmiento y Belgrano me gustó, con River nos faltó más claridad en los últimos metros. El primer tiempo fuimos más claros que en el segundo. El equipo va agarrando una forma, pero es complicado cuando empezás el campeonato y tu capitán se te lesiona, Medina y Equi se van seis fechas, Cavani, que es la estrella del fútbol argentino, arranca lesionado y se resiente, entonces tenés que ir rearmando".

La reflexión de Riquelme sobre la rotación en Boca

"Todo el tiempo queremos ver buen fútbol, pero el cansancio de estos chicos es grande. El técnico piensa cuándo darles descanso pero por momentos llegás a una línea que no sabés qué hacer. Con River y Belgrano competimos, ¿y después qué hacemos? ¿Frenamos o seguimos? Y no importa la edad, el Equi Fernández juega el Preolímpico, vuelve con Lanús que no se podía mover, juega bien con River y se lastima".

El pedido de Riquelme por la seguidilla de partidos

"Estamos en el comienzo de la temporada y parece que llevamos tres meses. Cada tres días se desgarra un jugador de cualquier equipo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Para mí lo más lógico es el torneo largo, te da más tiempo y tranquilidad para los entrenadores".

La ausencia de Fabra en el once de Boca

"Fabra puede ser el mejor para mí pero el que decide es el técnico, y estamos muy felices de cómo lo hace Blanco, Saracchi. Amo a los jugadores que tenemos y siento admiración. El que arma el equipo es Martínez, a veces pondrá once y no estaremos de acuerdo, incluso yo".

El apoyo para Diego Martínez y su idea

Riquelme otra vez bancó a Pol Fernández y se refirió a su ausencia

"A Pol Fernández siempre se lo va a extrañar, por más que se lo critique a esos jugadores se los extraña siempre. Es el más inteligente del plantel. Encima tenés a los chicos del sub-23 que se perdieron los primeros seis partidos por el Preolímpico".

La crítica de Riquelme al formato de la Copa de la Liga

"Cuando jugás mal te va a tocar perder. Pero en 40 días jugar nueve partidos es demasiado. Ganás dos partidos y escuchás que el equipo es una maravilla, pero si en una semana perdés dos dicen que está mal. Cuando tenés torneo largo, que es lo que pasa en todo el mundo, te da tiempo de trabajar", aseguró.

El análisis de Riquelme tras la derrota con Unión

