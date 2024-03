José Luis Espert sobre los narcos en Rosario: "Es bala o bala"

El diputado de la Provincia de Buenos Aires aseguró que “quiere arrasar con los narcos”. Además, explicó que se sumará al equipo de Javier Milei para combatir contra “los males de la Argentina”

José Luis Espert estuvo como invitado en el programa de Jonatan Viale, y se refirió a la ola de violencia que se vive en Rosario. El diputado lanzó una fuerte frase contra los narcos de la ciudad santafesina tras el crimen del playero que conmocionó al país.

Mientras daba detalles de su relación con el presidente de la nación, el conductor le preguntó sobre el narcotráfico en Rosario. “Yo a los narcos quisiera arrasarlos de la faz de la tierra directamente, para mí no hay ni justicia. Es bala o bala”, respondió el diputado.

“El narco no merece derechos, porque está dispuesto a matar criaturas, mujeres, no tienen códigos... si bien la muerte siempre es mala, hay códigos”, agregó. El conductor acotó: “¿Qué es? ¿Pena de muerte?”. “No, hay que ir y liquidarlos, pena de muerte sería apresarlos y gatillarlos. Hay que ir y agarrarlos en su lugar, se van a defender, van a pelear pero hay que liquidarlos”, insistió Espert.



“¿Y eso lo están haciendo? Porque veo que ayer fue Bullrich, mandó gendarmes pero se ve que es difícil”, replicó Viale. “Ojalá que lo hagan”, sentenció el diputado.

Al ser consultado por el proyecto de ley del modelo RICO de Estados Unidos que impulsó Javier Milei, sentenció: “Si hablamos del Congreso y la política, no estamos viviendo una situación normal. Tenemos la ciudad más importante de la provincia de Santa Fe, que es una de las principales ciudades de la Argentina, tomada por los narcos. ¿Qué duda puede haber sobre arrasar con los narcos? No puede haber dudas con esta ley o cualquier otra y que los gobernantes no paguen el costo político de las cosas que hay que hacer ahí”.