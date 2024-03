Espert: “No hay que pagar los impuestos que quiere Kicillof, yo no los voy a pagar”

El diputado nacional, quien esta semana se sumó formalmente a La Libertad Avanza, llamó hoy a no pagar los impuestos en la provincia de Buenos Aires debido a los fuertes aumentos que aplicó el gobernador.

El diputado nacional José Luis Espert, quien esta semana se sumó formalmente a La Libertad Avanza, llamó hoy a no pagar los impuestos en la provincia de Buenos Aires debido a los fuertes aumentos que aplicó el gobernador Axel Kicillof, que para el legislador son ilegales.

“El aumento de patentes, el aumento de inmobiliario residencial y el aumento de inmobiliario rural no hay que pagarlo. No hay que pagarlo. Y eso no es rebelión fiscal al pedo, es rebelión fiscal con sentido común. Los bonaerenses no tienen que pagar el aumento impositivo”, aseguró Espert.

Espert, quien es el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados, anticipó que él mismo no pagará ninguno de los impuestos en la provincia, y calificó al gobernador como “un vampiro en un banco de sangre con la plata”.

“Así como los trabajadores que no se sienten representados por los salarios que cobran hacen huelga, y los pobres cortan la calle, es la única defensa que tenemos los contribuyentes cuando los políticos no nos dan como contrapartida a los impuestos que pagamos algo. Y vimos La Matanza inundada, un muerto flotando alegremente en Lanús, todo inundado en el conurbano. No hay que pagar los impuestos que ahora quiere Kicillof, porque no nos da nada. Yo no los voy a pagar. Ni inmobiliario ni rural, porque también soy producto rural”, subrayó.