Martínez empieza a delinear el once de Boca para enfrenta a Central Norte en el Estadio Único

El Xeneize se entrenó esta mañana en Ezeiza de cara al partido del sábado en Santiago del Estero por Copa Argentina.

Boca se prepara para enfrentar a Central Norte de Salta este sábado, desde las 20.30 en el Estadio Único Madres de Ciudades de Santiago del Estero, por los 32avos de final de la Copa Argentina en medio de la fecha FIFA y luego de no poder entrenar en el campo de juego por el temporal, el plantel dirigido por Diego Martínez hizo fútbol este viernes y el DT dispuso dos equipos.

En la práctica, el cuerpo técnico realizó un mix y paró de un lado a: Leandro Brey; Lucas Blondel, Aaron Anselmino, Marcos Rojo y Lautaro Blanco; Ezequiel Bullaude, Mauricio Benítez, Juan Ramírez y Vicente Taborda; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

En tanto, de la vereda de enfrenta los elegidos fueron: Javier García; Máximo Britos, Cristian Lema, Lautaro Di Lollo y Marcelo Saracchi; Jabes Saralegui, Equi Fernández, Frank Fabra y Kevin Zenón; Luca Langoni y Darío Benedetto.

En principio, el equipo para el sábado sería con un poco de cada uno. En el arco seguirá como titular Leandro Brey pese a que Javier García se recuperó de la contractura en el gemelo izquierdo. Sin embargo, el juvenil se mantendría y el experimentado arquero retornaría para el debut en la Copa Sudamericana que sería el próximo 3 de abril ante Nacional Potosí en Bolivia. Por su parte, a Sergio Romero lo quieren llevar de a poco tras la inflamación en el tendón de Aquiles del tobillo izquierdo.

Por su parte, en la zaga no estará Nicolás Valentini, por su convocatoria a la Selección Argentina, ni tampoco Nicolás Figal, quien sufrió un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda. A su vez, hay chances de que retorne en ese sector Marcos Rojo, que sumaría sus primeros minutos oficiales del año tras le desgarro que tuvo en la pretemporada. El capitán fue incluido en la práctica y para acompañarlo hay dos candidatos: Cristian Lema o Aaron Anselmino.

Además, en lo que es bajas, tampoco serán de la partida Luis Advíncula, citado para la fecha FIFA por Perú, Cristian Medina, que fue convocado por Javier Mascherano para la gira del Sub-23, ni Norberto Briasco, que se sumó al seleccionado de Armenia. Pero en el medio volvería Ezequiel Fernández, que esta semana dejó atrás un desgarro en el isquiotibial derecho y se sumó al grupo. Por su parte, Jorman Campuzano no se entrenó por un cuadro febril.

El que todavía no termina de estar a disposición del cuerpo técnico es Pol Fernández, quien sufrió un esguince en el tobillo derecho a mediados de febrero ante Central Córdoba y desde entonces no pudo volver a jugar. La idea era que regresara en la Copa Argentina, pero hasta ahora no tiene fecha.

La probable formación de Boca

Con este panorama, un probable once con mayoría de suplentes tendría a: Leandro Brey; Lucas Blondel, Aaron Anselmino o Cristian Lema, Marcos Rojo y Lautaro Blanco; Jabes Saralegui, Mauricio Benítez, Ezequiel Fernández, Frank Fabra o Lucas Janson; Luca Langoni o Miguel Merentiel y Darío Benedetto.