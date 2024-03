Wanda Nara lanzó su nueva canción y acumula miles de reproducciones en las plataformas

Luego de “Bad Bitch” y “O Bicho vai pegar”, la empresaria sigue acaparando la atención de todos con su nuevo tema “Money”.

Wanda Nara con ritmo y estilo pegadizo, deslumbra con impactante vestuario para darle vida al nuevo tema musical Money y como sucedió en los casos anteriores, sus fanáticos están revolucionados para empezar a memorizar la letra y preparar las coreografías que propone la cantante. No llegó sola al evento de presentación, fue acompañada por su marido Mauro Icardi y por su madre Nora.

Según definiciones de la misma Wanda, el videoclip era más hot, “pero decidimos bajarle un poco el tono”. En declaraciones a Lam, el programa de Ángel de Brito aclaró que todas las letras de sus temas son de su autoría, y autobiográficas. Y prometió que va a realizar varios shows, pero no confirmó fechas concretas, aunque para el mes de agosto puede haber sorpresas.

El estribillo repite, “Money, Money, las chicas solo quieren Money”. “Ya ninguno me enamora, a mi nadie me traiciona. Soy la mami que controla, te detecto a toda hora. Me miran, me copian. Me copian, me miran. Me roza, suspira. Suspira, se excita Sigo facturando la mía”, remata la letra.

“Si me lo piden yo me caso sin problema, me desean porque saben que estoy buena. En mi caso la inversión es de primera. Ganando sola, y desde nena” y continúa “¿Te gusta como soy, te gusta copiarme mi amor?”, canta con su voz muy sensual y casi susurrando, podemos deducir que hay algún mensajito para La China Suárez por el escandaloso “Wandagate”.

Las ganancias en Spotify se miden por transmisiones, las canciones deben haber pasado las 1000 reproducciones para conseguir beneficios monetarios, o regalías.

Para tener una idea aproximada, se toma en cuenta el tiempo de transmisión, la cantidad de oyentes únicos y el tiempo del tema. De esta manera, las canciones con al menos dos minutos de duración que sean reproducidas por los usuarios al menos 30 segundos recibirán su recompensa.

Wanda, por el momento logra cumplir con cada uno de los pasos, para también ganar dinero como cantante. Es así como ha recibido 25 mil euros a través de sus dos canciones anteriores en Spotify.