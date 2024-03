Maverick Viñales aprovechó un error de Pecco Bagnaia y se impuso en el Sprint del MotoGP

A bordo de su Aprilia, el español superó al actual campeón a falta de pocos giros para el cierre y cerró el sábado de la mejor manera en Montmeló.

La carrera que parecía destinada a Francesco Bagnaia (Ducati) se torció hacia la victoria de Maverick Viñales (Aprilia). En el Sprint del MotoGP en Portimao, con doce vueltas por delante, Bagnaia cometió un error crucial al ingresar a la primera curva, perdiendo momentáneamente el control de su Desosedici GP24. Aunque logró recuperarse en la vía de escape, el desliz le costó tres valiosas posiciones que no pudo recuperar.

Maverick Viñales no desaprovechó la oportunidad y tomó el liderazgo de la carrera, manteniendo esa posición hasta la bandera a cuadros, mientras Marc Márquez (Gresini Racing) y Jorge Martín (Pramac) peleaban por el segundo lugar. Eventualmente, una habilidosa maniobra de Márquez le permitió superar al subcampeón, relegándolo al tercer puesto.

El top cinco lo completó Jack Miller (Red Bull KTM), quien destacó al inicio del Sprint, liderando el pelotón hasta ser superado por un Bagnaia aparentemente imparable. Más atrás en la clasificación se encontraron Enea Bastianini (Ducati), Pedro Acosta (Tech 3), Aleix Espargaró (Aprilia), Fabio Quartararo (Yamaha) y Raúl Fernández (Trackhouse).

El MotoGP retomará la acción en Algarve mañana, con la sesión de Warm Up programada para las 6:40 a.m. hora de Argentina, seguida de la carrera a las 11:00 a.m.