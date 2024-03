Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino: cómo es el trabajo en Santiago del Estero

Esta fecha tiene como objetivo concientizar a la población sobre los factores de riesgo y los síntomas. En una entrevista, la Dra. María Marta Ingratta comentó acerca de la detección y seguimiento que realizan los efectores de salud la provincia.

Como cada 26 de marzo, se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, con el objetivo de concientizar a la población sobre los factores de riesgo y síntomas de este tipo de cáncer, que contribuye a la prevención y al diagnóstico precoz de la enfermedad.

El cáncer cervicouterino se produce por un crecimiento anormal de las células del cuello de útero causado por algunos tipos de VPH (Virus de Papiloma Humano). El VPH es un virus muy común que afecta tanto a varones como a mujeres, se transmite por contacto sexual y se estima que 8 de cada 10 personas lo tendrán en algún momento de sus vidas.

En la mayoría de los casos, el virus desaparece sin causar síntomas. Sólo en una pequeña proporción, alrededor del 5% de los casos, este virus provoca lesiones que con el tiempo pueden convertirse en cáncer. El periodo estimado, desde que se produce una lesión hasta que se desarrolla el cáncer, es entre 10 y 20 años. Por este motivo el cáncer de cuello de útero es una enfermedad altamente prevenible.

Ministerio de Salud de Santiago del Estero

En entrevista con la Dra. María Marta Ingratta, Referente del Programa Provincial de Prevención del Cáncer de Cuello de Útero, comentó acerca del trabajo de detección y seguimiento que realizan los efectores de salud la provincia. “A partir del año 2020 se inició con el uso del Test de VPH para la detección del virus de papiloma humano, en mujeres de entre 30 a 64 años. Como también se realiza la Papanicolau, que es el estudio de las células del cuello uterino, a las mujeres de entre 25 y 29 años y a las mujeres embarazadas. Estos dos estudios forman parte de una estrategia que se realiza a nivel nacional”.

Asimismo, la referente hizo hincapié en las medidas de prevención, como lo es la vacunación contra el VPH. “Esta patología es totalmente prevenible con la vacuna, que se encuentra disponible en nuestro Calendario Nacional de Vacunación a partir del año 2000 para las niñas y los niños de 11 años. Esto forma parte de una estrategia lanzada por la Organización Mundial de la Salud para la eliminación del cáncer cérvico-uterino, donde debe lograrse vacunar a un 90% de niños y niñas, un 70% de detección a través del PAP y test de VPH, y un 90% de personas tratadas”.

De igual manera, hizo referencia a la capacitación práctica que recibieron los profesionales de la salud. “Tanto agentes sanitarios, enfermeros, obstétricos y médicos han sido capacitados para realizar los test de VPH y PAP. Por ello las pacientes pueden dirigirse a los centros de salud, ya sean UPAS, CAPS, CAMM, Puestos Sanitarios u Hospitales, a realizarse el estudio y luego, a buscar sus resultados”. “Dentro de los hospitales que realizan el diagnóstico y tratamiento en la provincia encontramos a los Hospitales Regional e Independencia, a los cuales se sumaron los Centros Integrales de Salud Banda y Termas” agregó.

Hospital Regional "Dr. Ramón Carrillo"

Seguidamente, Vanesa Singarella, quien se desempeña como navegadora a cargo del seguimiento y acompañamiento de las mujeres diagnosticadas con lesiones en el cuello de útero, mencionó como desde el sistema de salud se comunican con las pacientes que presentan lesiones en sus estudios. “Los centros de salud que realizan los PAP y test de VPH se comunican con el área de la navegación para así poder garantizar a las pacientes que lleguen a los efectores del segundo nivel de atención para cumplir con su tratamiento y seguimiento correspondiente. Este registro lo llevamos a través del SITAM (Sistema de Información de Tamizaje) que, una vez cargados los datos de todas las pacientes y realizado el tamizaje, nos brinda la información necesaria para poder localizarla y revincularla al sistema de salud”.

“Una vez que obtenemos el resultado cargado en el sistema, tenemos dos vías de contacto con las pacientes. Una es a través del centro de salud que le tomo la muestra, desde donde la citan a la paciente, le entregan sus resultados y le comunican sobre el turno que se ha gestionado desde el programa. La segunda via de contacto es directamente desde la navegación, nos comunicamos con la paciente por teléfono, y en caso de no responder se la busca en su domicilio. En esta instancia trabajamos en red junto a municipios y centros de salud para lograr el recorrido y que la paciente no pierda la oportunidad de conocer su resultado e iniciar su tratamiento”.