Arrancó la venta de entradas para el partido entre Central Córdoba y Racing: habrá hinchas neutrales

Arrancó la venta de entradas para el partido de Central Córdoba ante Racing Club, correspondiente a la 12ª fecha de la Copa 2024 que organiza la Liga Profesional de Fútbol de AFA, que se disputará este sábado 30 de marzo a las 19 en el Estadio Único Madre de Ciudades.

La venta de entradas arrancó de manera online a través de la página web del club www.cacentralcordoba.com.

La venta de entradas de manera presencial se desarrollará el día viernes 29 de marzo de 9 a 18 y sábado 30 de marzo de 9 a 14 en Ferromanía (Pedro León Gallo 479).

Precios

Platea Oeste:

• Mayores (+12) $7000 para socios y $12000 para no socios

• Menores (7-11) $5000 para socios y $10000 para no socios

• Jubilados (+65) y Damas (+12) $7000 para socios y $12000 para no socios

Platea Este:

• Mayores (+12) $5500 para socios y $10000 para no socios

• Menores (7-11) $3000 para socios y $8000 para no socios

• Jubilados (+65) y Damas (+12) $5500 para socios y $10000 para no socios

Popular Norte:

• Mayores (+12) $4000 para socios y $8000 para no socios

• Menores (7-11) $1500 para socios y $2700 para no socios

• Jubilados (+65) y Damas (+12) $2000 para socios y $5000 para no socios

Popular Sur Alta:

• Mayores (+12) $4000 para socios y $8000 para no socios

• Menores (7-11) $1500 para socios y $2700 para no socios

• Jubilados (+65) y Damas (+12) $2000 para socios y $5000 para no socios

Neutrales

Los hinchas Neutrales se ubicarán en la Popular Sur Baja y podrán adquirir su entrada únicamente vía online a través de la página del club www.cacentralcordoba.com a un valor de $12000.

Aclaración: las entradas son nominales, por lo que para ingresar al estadio solo se solicitará el DNI en el respectivo control.