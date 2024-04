"Destrucción total": Wanda Nara recordó la primera noche de pasión con Mauro Icardi

Sin pelos en la lengua, la empresaria reveló junto a su esposo cómo pasaron de amigos a amantes mientras ella estaba casada con Maxi López.

Wanda Nara fue entrevistada por su hermana Zaira Nara en el ciclo streaming Rumis (La Casa del Streaming) y dio jugosos detalles sobre sus primeras veces en la intimidad con Mauro Icardi. El testimonio de la empresaria cosmética no solo profundizó en sus encuentros, sino que además en el fuerte contexto que vivía ella, cuando aún no estaba divorciada de su expareja, Maxi López.

“Escuchen la historia porque es mortal. Éramos amigos. Creo que nunca lo conté. Yo estaba peleada, separada, viviendo en la misma casa, durmiendo en diferentes cuartos. En medio de la crisis que nadie sabía nada, él (por Mauro) era mi amigo y sí lo sabía”, relató.

Luego, Wanda profundizó en sus encuentros con el crack del Galatasaray en su departamento de soltero: “Por ese colchón habrán pasado 200 mujeres, pero después de mí, fue destrucción total. No le sirvió más el colchón. Al otro día me acuerdo de los dolores que tenía en el cuerpo porque no estaba acostumbrada a darlo todo, tomé ibuprofeno cada cuatro horas. Yo creo que si esa noche no hubiera funcionado, no hubiera pasado todo lo que pasó con nosotros”.

Lo curioso de la anécdota fue lo que hizo la conductora una vez culminó su encuentro sexual. “Al otro día, muy cursi, me fui a Disney Store y le compré un oso de peluche que lo llené con mi perfume. Más tóxica aún: le dejé escrita una carta con la canción ‘Colgando en tus manos’ de Carlos Baute”, contó entre risas y ante la mirada atónita de su hermana y los streamers.