Marconi reveló el pedido de Grondona en medio de la promoción que decretó el descenso de River

El fundador del SADRA y jefe de los árbitros en aquel momento, recordó cuando el ex titular de la AFA lo llamó durante la definición.

Guillermo Marconi, fundador del Sindicato Argentino de Árbitros Deportivos de la República Argentina (SADRA), en el programa "De una con Niembro" en Extra TV, recuerda una conversación clave con Julio Grondona, presidente de la AFA, antes de un partido crucial que involucraba a River Plate y su descenso. Marconi relata: "Una sola vez Grondona me pidió algo: River y el descenso de River. La ida y la vuelta la dirigieron 2 árbitros míos: Pitana y Pezzotta".

Marconi también menciona una advertencia de Grondona antes del partido de revancha en el estadio Monumental el 26 de junio de 2011, donde River se enfrentaba a Belgrano de Córdoba. Según Marconi, Grondona le dijo: "Guillermo, si River se va al descenso esto es un desastre. Vengo de la Quinta de Olivos donde me dijeron esto". El árbitro recuerda que la preocupación era tal que "si River se iba al descenso se incendiaba el país".

La interacción entre Marconi y Grondona continuó durante el entretiempo del partido, con Grondona preguntando por qué no se había sancionado un penal a favor de River. Marconi relata: "Julio me llama y me dice: '¿Por qué no cobró ese penal a favor de River?'". A lo que Marconi responde que no lo sabe y Grondona le replica: "'No, Guillermo. Esto nos mata'".

El partido en cuestión fue la revancha de la promoción en la que River se jugaba su permanencia en la primera división. Marconi recuerda que "En el segundo tiempo Pezzotta dio un penal que no fue. No cobró el que fue y dio el que no fue. Esa fue la única vez que Grondona me pidió algo y lamentablemente no lo pude cumplir".

El contexto de esta situación fue la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y la crisis política y social que vivía el país. A pesar de las controversias arbitrales, River Plate finalmente perdió y fue relegado a la B Nacional.

El descenso de River ocurrió en un contexto de crisis deportiva y dirigencial. Bajo la presidencia de Daniel Passarella, el equipo atravesó una serie de malas campañas que culminaron en el descenso. A pesar de triunfos notables como el clásico ante Boca Juniors, River no pudo sumar los puntos necesarios para mantenerse en la primera división. Tras un año en la B Nacional, el equipo regresó a Primera División bajo la conducción de Matías Almeyda.